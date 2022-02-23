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Ограничения передвижения и комендантский час: нардеп обнародовал проект указа о чрезвычайном положении

Киев • УНН

 • 517647 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал возможный проект указа Президента о введении чрезвычайного положения в Украине, пишет УНН.

Детали

Добавим, что сейчас официально проект еще не обнародован.

Меры в случае введения чрезвычайного положения:

  • Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения
  • Ограничения движения и осмотр транспортных средств
  • Усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения
  • Запрещение проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий
    Введение комендантского часа
  • Проверка документов у граждан, в необходимых случаях - личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан
  • Ограничение продажи оружия, спиртных напитков
    Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий - учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ
  • Регулирование работы гражданских теле - и радиопрограмм

Народный депутат от “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк также рассказала в кулуарах парламента, что чрезвычайное положение за собой несет отсутствие общественного транспорта, будет действовать только спецтранспорт. "Это может касаться введения комендантского часа, это может касаться работы только стратегически важных предприятий", - рассказала Василевская-Смаглюк.

Дополнение

Совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Также сообщалось, что после решения СНБО ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах.

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