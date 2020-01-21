Как уберечься от птичьего гриппа: советы эксперта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. На днях в Украине была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Это - инфекционное заболевание, которое поражает, в первую очередь, птиц. Однако не исключено, что вирус гриппа в результате мутации может представлять опасность для здоровья человека. Как распространяется вирус, кто является наиболее уязвимым к болезни и как уберечься от заболевания УНН рассказал врач ветеринарной медицины Андрей Быченко.
По его словам, основными переносчиками птичьего гриппа являются перелетные водоплавающие птицы. И если вспышку официально подтвердили контроллеры - бить тревогу надо владельцам домашних подворий и мелким сельскохозяйственным производителям.
"Дело в том, что у них птица содержится выгульным методом. И хотя они этим очень гордятся, мол, наши куры бегают по улице, однако, именно в таких условиях шансы заражения кур птичьим гриппом от перелетных птиц растут в разы. Так как перелетные и мигрирующие птицы преодолевают очень большие расстояния - от 2 до 10 тыс. км, они могут занести в Украину птичий грипп как из Европы, так и из Африки, например. Есть птицы, которые в теплые края летают в Азию - и оттуда также могут принести болезнь", - рассказал специалист.
Промышленные производители держат кур в изоляции и такой метод выращивания кур максимально ограничивает их связь с внешним миром и защищает от болезней, рассказал он.
Птичий грипп не несет ярко выраженной опасности для здоровья людей, но вирус болезни постоянно мутирует, и поиск вакцины требует много времени, продолжил специалист. Осложнения болезни может затрагивать дыхательную, зрительную, слуховую систему. И чтобы уберечь себя от заболевания, достаточно помнить несколько простых правил, говорит Быченко.
Первое правило: покупать курятину только в местах санкционированной торговли и отдавать предпочтение промышленному производству.
"Старайтесь покупать продукт в тех торговых сетях, которые имеют имя. Они следят за своей репутацией, за сертификацией продуктов, потому что в противном случае к ним придут контролеры. В магазины поставляют свой продукт, как правило, крупные производители. И когда они находят у себя на предприятии опасность - они уничтожают все курятники.
А владельцы подсобных домашних хозяйств, которые сбывают свою продукцию на рынках, вряд ли уничтожат все поголовье в случае болезни одной курицы. Вы не сможете объяснить бабушке, почему она должна избавиться от всех своих кур, когда зараженная только одна птица", - пояснил он.
Покупать курятину на рынке можно, продолжил он. Однако такой продукт должен быть брендированным, а точка продажи должна предоставить документ о том, что курятина прошла лабораторную проверку.
"Требуйте это у продавца", - отмечает Быченко.
Перед приготовлением курицы продукт нужно хорошо промыть, советует специалист.
"А во время приготовления - соблюсти все температурные режимы, так как вирусы гриппа не выдерживают долгой термической обработки", - объясняет специалист.
Любое мясо: курятину, свинину, телятину нельзя употреблять сырым, говорит Быченко.
"Если вы решили съесть стейк с кровью - лучше закажите его в заведении питания, которое придерживается технологии приготовления стейка, работает с проверенными производителями мяса и заботится о здоровье своих клиентов", - резюмировал специалист.