Як уберегтися від пташиного грипу: поради експерта

За його словами, основними переносниками пташиного грипу є перелітні водоплавні птахи. І якщо спалах офіційно підтвердили контролери - бити на сполох треба власникам домашніх подвір'їв та дрібним сільськогосподарським виробникам.

"Річ у тім, що у них птиця утримується вигульним методом. І хоча вони цим дуже пишаються, мовляв, наші кури бігають по вулиці, однак, саме у таких умовах шанси зараження курей пташиним грипом від перелітних птахів зростають в рази. Так як перелітні і мігруючі птахи долають дуже великі відстані - від 2 до 10 тис. км, вони можуть занести в Україну пташиний грип як з Європи, так і з Африки, наприклад. Є птахи, які у вирій літають в Азію - і звідти також можуть принести хворобу", - розповів фахівець.

Промислові виробники тримають курей в ізоляції і такий метод вирощування курей максимально обмежує їх зв'язок із зовнішнім світом і убезпечує від хвороб, розповів він.

Пташиний грип не несе яскраво вираженої небезпеки для здоров'я людей, але вірус хвороби постійно мутує, і пошук вакцини вимагає чимало часу, продовжив фахівець. Ускладнення хвороби може зачіпати дихальну, зорову, слухову систему. І аби уберегти себе від захворювання, достатньо пам'ятати кілька простих правил, каже Биченко.

Перше правило: купувати курятину лише у місцях санкціонованої торгівлі і надавати перевагу промисловому виробництву.

"Намагайтеся купувати продукт у тих торговельних мережах, які мають ім'я. Вони слідкують за своєю репутацією, за сертифікацією продуктів, бо у протилежному випадку до них прийдуть контролери. У магазини постачають свій продукт, як правило, великі виробники. І коли вони знаходять у себе на підприємстві небезпеку - вони знищують усі курники.

Натомість, власники підсобних домашніх господарств, які збувають свою продукцію на ринках, навряд чи знищать усе поголів'я у випадку хвороби однієї курки. Ви не зможете пояснити бабусі, чому вона має позбутися всіх своїх курей, коли заражена лише одна птаха", - пояснив він.

Купувати курятину на ринку можна, продовжив він. Однак такий продукт повинен бути брендованим, а точка продажу повинна надати документ про те, що курятина пройшла лабораторну перевірку.

"Вимагайте це у продавця", - наголошує Биченко.

Перед приготуванням курятини продукт треба гарно промити, радить фахівець.

"А під час приготування - дотриматися усіх температурних режимів, бо віруси грипу не витримують довгої термічної обробки", - пояснює фахівець.

Будь-яке м'ясо: курятину, свинину, телятину не можна вживати сирим, говорить Биченко.

"Якщо вам закортіло з'їсти стейк із кров'ю - краще замовте його у закладі харчування, який дотримується технології приготування стейку, працює із перевіреними виробниками м'яса і дбає про здоров'я своїх клієнтів", - резюмував фахівець.