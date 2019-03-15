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Как в столице лечат пациентов на диализе: гарантирован ли шанс на жизнь?

Киев • УНН

 • 109093 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Проблемы столичных пациентов, которые зависят от процедуры диализа, еще каких-то лет 2-3 назад не сходили со страниц средств массовой информации. Больные жаловались то на нехватку диализных расходников, то на несоответствующую их качество. Звучали обвинения и в сторону столичной власти, которая не всегда вовремя проводила соответствующие тендерные закупки. По поставщикам медицинской продукции для диализных пациентов, скандалы были особенно громкими. "Плохими" и "хорошими" становились, то одни, то другие фирмы, которые постоянно обвиняли друг друга в информационной дискредитации но не конкурентной борьбе.

Как в столице лечат пациентов на диализе: гарантирован ли шанс на жизнь?

Поэтому УНН решил поинтересоваться, как сегодня жизненно необходимые процедуры предоставляются киевлянам. Об этом мы закрывали и у пациентов, и у врачей.

В целом, по словам экс-главного нефролога Киева, а ныне эксперта столичного департамента здравоохранения Евгении Григорьевой, сегодня на заместительной почечной терапии в Киеве находятся 680 пациентов. Из них 575 получают гемодиализ, и 105 перитонеальный диализ.

Обслуживают потребности столичных пациентов около пяти различных поставщиков аппаратов для диализа и расходников. Среди них дистрибьюторы таких брендов как "Би Браун", "Фризениус", "Непр" и "Бакстер".

"Ситуация с обеспечением пациентов Киева диализом значительно улучшилась за счет увеличения количества диализных мест и обновление парка диализных машин. Например, в столичной больнице №3 было около 40, а сегодня около 80 диализных мест.

В общем, пациенты чувствуют себя гораздо лучше, потому что качество этих новых машин выше, чем предыдущих. Поэтому и качество жизни таких больных улучшилось", - отметила Григорьева.

"На заместительной почечной терапии в Киеве находятся 680 пациентов".

Слова эксперта подтверждают и в самой больнице. Заведующий нефрологическим центром Киевской городской клинической больницы №3 и действующий главный нефролог Киева Эдуард Красюк рад, что на сейчас нет никаких задержек с поставками расходников для диализа, как это было в 2014 и 2015 годах.

"Обеспечены все желающие. Нет у нас тех, кому бы мы не могли предоставить лечение. Пациенты чувствуют себя хорошо, у нас нет перебоев с обеспечением расходными материалами. Наявно все и в достаточном количестве, что гарантирует пациентам комфортное прохождение процедур.

Ранее же были проблемы с своевременным снабжением расходников. Речь о 2014, 2015 годы. Были задержки с финансированием. Сейчас - все хорошо", - рассказал он.

Сотрудничает больница № 3, в том числе и с поставщиками медсредств от немецкого производителя "Би Браун". Украинские представители фирмы переоборудовали удаления для гемодиализа в 2016 году, инвестировав для этого около 500 тыс. евро.
Красюк добавил, что следующий тендер на приобретение диализных расходников состоится в апреле. И тогда планируют закупить все необходимое до конца года.

Как было и почему?

Еще одна больница, где столичные пациенты получают процедуру диализа - Киевская городская больница №5. И там тоже нареканий на уровень услуг сейчас уже нет. Хотя и были - до 2017 года - пока не изменился поставщик медсредств.
В частности, к 2017 году поставщиком диализных расходников была компания "Медикал Б.БН". И тогда, как рассказал один из пациентов больницы, "была просто беда".

"У нас всегда стояли аппараты "Би Браун", но проблема была не в них, а в том что расходники были из разных фирм, например раствор из одной, системы с другой, иглы - с третьей. И мы себя плохо чувствовали - головные боли, давление... Врачи даже не понимали, в чем дело. Как только поменяли поставщика, который начал везти оригинальные немецкие расходники (ООО "Билимед", - ред.) - сразу все изменилось к лучшему. Также исчезли задержки с поставками продукции.
У нас сегодня на диализные процедуры ходит более 40 человек, и от одного я не слышал, чтобы кому-то было плохо", - рассказал пациент, заместитель председателя общественной организации "Гемодиализ Киев" Сергей Волович.

Кроме того, по словам председателя ОО "Гемодиализ Киев" Оксаны Нагорничевской, которая тоже получает диализ в больнице №5, новый поставщик расходных материалов (дистрибьютор компании "Би Браун" - "Билимед") установил еще и новую немецкую систему водоочистки. И это ощутимо улучшило качество процедур и самочувствие больных.

"С 2017 года киевская власть пошла нам на встречу, поняла наши проблемы.

У нас (в больнице №5) обновились все аппараты. А расходные материалы поставляют оригинальные, немецкого производства. Сейчас мы находимся на "Би Браун" и к ним идут их родные (оригинальные) растворы и родные расходные материалы. Это очень важно.

Также, теперь у нас стоит современная немецкая водоочистка, потому до 2017 года водоочистка не соответствует классу безопасности 2Б. Качество нашей жизни стала намного лучше, хотя мы и боремся за него каждый день", - рассказала женщина.

Заведующий отделением диализа больницы № 5 Виктор Кулиш рассказал, что сегодня они способны обеспечить диализом 41 человек, и для этого работают 8 аппаратов. Тогда, как в 2017 году больница проводила лечение только около 20 пациентам.

"Люди, которые к нам ходят - это те, которые по-жизненно имеют необходимость в проведении данной процедуры. Пациенты довольны, жалоб нет, особенно в отношении их состояния и переноса самой процедуры. Никаких перебоев с поставками препаратов нет вообще.

Также, после 2017 года компания "Би Браун" обеспечила нас дополнительными тремя машинами, которые могут предоставлять более совершенную форму гемодиализа - это гемодиафильтрации, и это самый современный для нашего государства и мира метод помощи больным", - отметил медик.

Что скажет столичная власть?

Представители столичной власти оказались также довольны тем, как сегодня больные обеспечены лечением.
По словам депутата Киеврады Юлии Лобан, все диализные центры Киева на 100% укомплектованы необходимыми диализными расходники.

"Главное, что на сегодняшний день нет жалоб от пациентов, а в бюджете есть нужные деньги. У нас увеличилось количество пациентов, потому что, к счастью, улучшились условия. И сейчас все 100% из тех, кому нужен диализ его получают. Сами услуги гораздо качественнее, чем это было 2-3 года назад", - рассказала она.

Депутат считает, что положительную роль в этом вопросе сыграла созданная ею рабочая группа при КГС.

"Были проблемы: не всегда хватало гепарина, физраствору, и пациенты носили эти расходники с собой. Сейчас такого нет.
Более того, своей деятельностью тогда подняли большую информационную кампанию по диализу, и появились спонсоры, которые полностью обновили парк машин. Если аппаратов ранее было 90, то стало 120. Тем, где появлялись новые машины, полностью делали ремонт отделений. Так, в частности, в больнице №3, в Александрийской больницы тоже", - рассказала Лобан.

Изучив мнения и впечатления всех заинтересованных сторон, УНН может констатировать, что положительные сдвиги в вопросах лечения больных диализом таки состоялись. Поэтому, вместе с пациентами и врачами, надеемся, что так будет и впредь.

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