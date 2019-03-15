Як у столиці лікують пацієнтів на діалізі: чи гарантований шанс на життя?

Тож УНН вирішив поцікавитися, як сьогодні життєво необхідні процедури надаються киянам. Про це ми запитали і у пацієнтів, і у лікарів.

Загалом, за словами екс-головного нефролога Києва, а нині експерта столичного департаменту охорони здоров'я Євгенії Григор'євої, на сьогодні на замісній нирковій терапії у Києві перебувають 680 пацієнтів. З них 575 отримують гемодіаліз, і 105 перитонеальний діаліз.

Обслуговують потреби столичних пацієнтів близько п’яти різних постачальників апаратів для діалізу та розхідників. Серед них дистриб’ютори таких брендів як "Бі Браун", "Фрізеніус", "Ніпро" та "Бакстер".

"Ситуація із забезпеченням пацієнтів Києва діалізом значно покращилася, за рахунок збільшення кількості діалізних місць та оновлення парку діалізних машин. Наприклад, у столичній лікарні №3 було десь 40, а сьогодні близько 80 діалізних місць.

Загалом, пацієнти почувають себе набагато краще, тому що якість цих нових машин вища, ніж попередніх. Тому і якість життя таких хворих покращилася", - зауважила Григор'єва.

"На замісній нирковій терапії у Києві перебувають 680 пацієнтів".

Слова експерта підтверджують й у самій лікарні. Завідувач нефрологічним центром Київської міської клінічної лікарні №3 та чинний головний нефролог Києва Едуард Красюк тішиться, що на зараз немає жодних затримок із постачанням розхідників для діалізу, як це було у 2014 та 2015 роках.

"Забезпечені усі бажаючі. Немає у нас тих, кому б ми не могли надати лікування. Пацієнти почувають себе добре, у нас немає перебоїв із забезпеченням витратними матеріалами. Наявне все і вдосталь, що гарантує пацієнтам комфортне проходження процедур.

Раніше ж були проблеми зі вчасним постачанням розхідників. Мова про 2014, 2015 роки. Були затримки з фінансуванням. Зараз – все добре", - розповів він.

Співпрацює лікарня № 3, зокрема, і з постачальниками медзасобів від німецького виробника "Бі Браун". Українські представники фірми переобладнали відділення для гемодіалізу у 2016 році, інвестувавши для цього близько 500 тис. євро.

Красюк додав, що наступний тендер на придбання діалізних розхідників відбудеться у квітні. І тоді планують закупити усе необхідне аж до кінця року.

Як було і чому?

Ще одна лікарня, де столичні пацієнти отримують процедуру діалізу – Київська міська лікарня №5. І там теж нарікань на рівень послуг зараз вже немає. Хоча й були - до 2017 року - поки не змінився постачальник медзасобів.

Зокрема, до 2017 року постачальником діалізних розхідників була компанія "Медікал Б.БН". І тоді, як розповів один із пацієнтів лікарні, "була просто біда".

"У нас завжди стояли апарати "Бі Браун", але проблема була не в них, а у тому що розхідники були із різних фірм, наприклад: розчин з однієї, системи з іншої, голки - з третьої. І ми себе погано почували – головні болі, тиск... Лікарі, навіть, не розуміли у чому справа. Як тільки поміняли постачальника, який почав везти оригінальні німецькі розхідники (ТОВ "Білімед", - ред.) - одразу все змінилося на краще. Також зникли затримки із поставками продукції.

У нас сьогодні на діалізні процедури ходить понад 40 людей, і від жодного я не чув, щоб комусь було погано", - розповів пацієнт, заступник голови громадської організації "Гемодіаліз Київ" Сергій Волович.

Крім того, за словами голови ГО "Гемодіаліз Київ" Оксани Нагорнічевської, яка теж отримує діаліз у лікарні №5, новий постачальник розхідних матеріалів (дистрибютор компанії "Бі Браун" - "Білімед") встановив ще й нову німецьку систему водоочищення. І це відчутно покращило якість процедур та самопочуття хворих.

"З 2017 року київська влада пішла нам на зустріч, зрозуміла наші проблеми.

У нас (у лікарні №5) обновилися усі апарати. А розхідні матеріали постачають оригінальні, німецького виробництва. Зараз ми знаходимося на "Бі Браун" і до них ідуть їх рідні (оригінальні) розчини та рідні розхідні матеріали. Це дуже важливо.

Також, тепер у нас стоїть сучасна німецька водоочистка, бо до 2017 року водоочистка не відповідає класу безпеки 2Б. Якість нашого життя стала набагато кращою, хоча ми і боремося за нього щодня", - розповіла жінка.

Завідувач відділення діалізу лікарні № 5 Віктор Куліш розповів, що сьогодні вони здатні забезпечити діалізом 41 людину, і для цього працюють 8 апаратів. Тоді, як у 2017 році лікарня проводила лікування тільки близько 20 пацієнтам.

"Люди, які до нас ходять — це ті, які по-життєво мають необхідність у проведенні даної процедури. Пацієнти задоволені, скарг немає, особливо, стосовно їх стану та перенесення самої процедури. Жодних перебоїв із поставками препаратів немає взагалі.

Також, після 2017 року компанія "Бі Браун" забезпечила нас додатковими трьома машинами, які можуть надавати більш досконалу форму гемодіалізу — це гемодіафільтрація, і це найсучасніший для нашої держави та світу метод допомоги хворим", - зазначив медик.

Що скаже столична влада?

Представники столичної влади виявилися також задоволеними тим, як сьогодні хворі забезпечені лікуванням.

За словами депутата Київміськради Юлії Лобан, усі діалізні центри Києва на 100% укомплектовані необхідними діалізними розхідниками.

"Головне, що на сьогоднішній день немає скарг від пацієнтів, а в бюджеті є потрібні гроші. У нас збільшилася кількість пацієнтів, тому що, на щастя, покращилися умови. І зараз усі 100% з тих, кому потрібен діаліз його отримують. Самі послуги набагато якісніші, аніж це було 2-3 роки тому", - розповіла вона.

Депутат вважає, що позитивну роль у цьому питанні відіграла створена нею робоча група при КМР.

"Були проблеми: не завжди вистачало гепарину, фізрозтвору, і пацієнти носили ці розхідники з собою. Зараз такого немає.

Ба більше, своєю діяльністю тоді ми підняли велику інформаційну кампанію щодо діалізу, і з'явилися спонсори, які повністю обновили парк машин. Якщо апаратів раніше було 90, то стало 120. Тем, де з’являлися нові машини, повністю робили ремонт відділень. Так було, зокрема, у лікарні №3, в Олександрійській лікарні також", - розповіла Лобан.

Вивчивши думки та враження усіх зацікавлених сторін, УНН може констатувати, що позитивні зрушення у питаннях лікування хворих на діалізі таки відбулися. Тож разом з пацієнтами та лікарями сподіваємося, що так буде й надалі.