Как оплатить коммуналку по телефону: Минсоцполитики выпустило видео

"Минсоцполитики призывает граждан, получающих пенсию или социальную помощь через банковские учреждения, дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги, пользуясь телефоном, и предоставляет пошаговую инструкцию в видеоролике", - говорится в сообщении.

Так, видеоролик можно найти на YouTube-канале министерства.

Напомним, по состоянию на апрель 2020 года эксперты не прогнозируют рост цен на коммунальные платежи для населения, однако, по состоянию на апрель 2021 года предполагается рост на 10%.