Як сплатити комуналку по телефону: Мінсоцполітики випустило відео
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство соціальної політики України випустило відеоролик, в якому розказало українцям, як оплачувати комуналку онлайн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
"Мінсоцполітики закликає громадян, які отримують пенсію або соціальну грошову допомогу через банківські установи, дистанційно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, користуючись телефоном, та надає покрокову інструкцію у відеоролику", - йдеться у повідомленні.
Так, відеоролик можна знайти на YouTube-каналі міністерства.
Нагадаємо, станом на квітень 2020 року експерти не прогнозують зростання цін на комунальні платежі для населення, проте, станом на квітень 2021 року передбачається зростання на 10%.