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Как проголосовали фракции и группы Рады по инаугурации на 20 мая

Как проголосовали фракции и группы Рады по инаугурации на 20 мая

Киев  •  УНН

 • 15364 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая. За проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины №10270-2 проголосовали 315 народных депутатов из разных фракций и групп, передает УНН.

Согласно поименному голосованию за проект постановления во фракции партии "Блок Петра Порошенко" из 135 депутатов голосовали "за" 116 депутатов, а во фракции партии "Народный фронт" из 80 депутатов проголосовали "за" 66 депутатов.

За этот проект постановления также проголосовали 38 из 61 внефракционных депутатов, 20 из 38 депутатов "Оппозиционного блока", 16 из 25 депутатов фракции "Объединение "Самопомочь", 6 из 24 депутатов "Видродження", 19 из 21 депутатов Радикальной партии Олега Ляшко, 18 из 20 депутатов фракции партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и 16 из 19 депутатов группы "Воля народа".

Напомним, начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей уверяет, что в управлении готовы к обеспечению безопасности главам иностранных государств, правительств и парламентов, которые прибудут на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского 20 мая.

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