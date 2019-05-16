Як проголосували фракції і групи Ради за інавгурацію на 20 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Верховна Рада України призначила дату інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на 20 травня. За проект постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України №10270-2 проголосували 315 народних депутатів з різних фракцій та груп, передає УНН.
Згідно поіменного голосування за проект постанови у фракції партії "Блок Петра Порошенка" з 135 депутатів голосували "за" 116 депутатів, а у фракції партії "Народний фронт" з 80 депутатів проголосували "за" 66 депутатів.
За цей проект постанови також проголосували 38 з 61 позафракційних депутатів, 20 з 38 депутатів "Опозиційного блоку", 16 з 25 депутатів фракції "Об'єднання "Самопоміч", 6 з 24 депутатів "Відродження", 19 з 21 депутатів Радикальної партії Олега Ляшка, 18 з 20 депутатів фракції партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і 16 з 19 депутатів групи "Воля народу".
Нагадаємо, начальник Управління державної охорони України Валерій Гелетей запевняє, що в управлінні готові до забезпечення безпеки главам іноземних держав, урядів і парламентів, які прибудуть на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського 20 травня.