Детали

За неделю до приезда евгения пригожина закрывают комнаты длительных и коротких свиданий, прекращают выдачу передач и отключают сеть “Зонателеком” (опасаясь терактов).

На плацу выстраивают 100% состава, выводят даже из ШИЗО. Региональное руководство уфсин и сотрудники колонии в башкортостане стояли перед пригожиным по стойке смирно.

пригожин в окружении личной охраны заявляет, что чвк “вагнер” самая боеспособная единица и превосходит регулярные армейские части по эффективности на поле боя.

Глава наемников также хвастается, что лично он “последняя надежда и опора путина”, а война продлится еще 10 лет.

Мужчинам обещали службу на 6 месяцев. Зарплата примерно 1 500 долларов плюс доплаты за боевые действия. Во всех крупных городах есть специальные пункты ЧВК, которые выплачивают деньги. Зарплату могут получать и родные заключенных.

Повар путина любит подчеркивать, что потери у “вагнеровцев” всего 15%. По оценках независимых военных аналитиков погибло более 70% завербованных заключенных.

А после вербовки заключенных ЧВК “Вагнер” удаляет все их аккаунты в социальных сетях, чтоб не было утечки.

Напомним

Глава частной военной компании "вагнер" евгений пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой авторитет. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).