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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Як пригожин закликає російських вʼязнів на війну в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Спеціальні люди ватажка ПВК "Вагнер" колоніями Росії для вербування ув'язнених стали цинічним прикладом наруги над законом. Правозахисний ресурс Rucriminal з'ясував як проходили його візити на зони, передає УНН.

Як пригожин закликає російських вʼязнів на війну в Україну

Деталі

За тиждень до приїзду євгена пригожина закривають кімнати тривалих і коротких побачень, припиняють видачу передач і відключають мережу “Зонателеком” (побоюючись терактів).

На плацу вибудовують 100% складу, виводять навіть із СІЗО. пригожин в оточенні особистої охорони заявляє, що його компанія найбоєздатніша одиниця і перевершує регулярні армійські частини за ефективністю на полі бою.

Глава найманців також хвалиться, що особисто він “остання надія і опора путіна”, а війна триватиме ще 10 років.

Чоловікам обіцяли службу на 6 місяців. Зарплата приблизно 1 500 доларів плюс доплати за бойові дії. У всіх великих містах є спеціальні пункти ПВК, які виплачують гроші. Зарплату можуть отримувати і рідні ув'язнених.

Кухар путіна любить підкреслювати, що втрати у “вагнерівців” всього 15%. За оцінками незалежних військових аналітиків загинуло понад 70% завербованих ув'язнених.

А після вербування ув'язнених ПВК “Вагнер” видаляє всі їхні акаунти в соціальних мережах, щоб не було витоку.

Нагадаємо

Глава приватної військової компанії "Вагнер" євген пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледара", щоб підняти свій авторитет. Про це повідомляє інститут вивчення війни (ISW).

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