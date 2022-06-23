Как правильно учить английский онлайн

Учим английский онлайн правильно: главные принципы успеха

Скептическое отношение к дистанционному обучению часто формируется из-за неправильной стратегии. Люди начинают учить английский язык не систематически, прыгая с темы на тему и делая огромные перерывы между занятиями и пытаются выучить за раз огромные массивы информации. Такая методика сразу обречена на провал.

Чтобы достичь хорошего результата, изучать английский онлайн нужно правильно. Заниматься регулярно и постепенно повышать уровень, знания должны накапливаться, как снежный ком. Лучшее всего начать изучение английского с поиска хороших курсов онлайн.

Выбираем курсы и ставим цель

Чтобы достичь цели и выучить английский, начать нужно с постановления этой цели. Конкретизируйте запрос, для чего вы хотите выучить язык и каких результатов хотите достичь в конкретно ограниченных временных рамках. Например, подтянуть знания на два уровня до лета, сдать экзамен и получить международный сертификат. Или начать смотреть сериалы в оригинале без субтитров за четыре месяца. Поставив цели, переходим к поиску курсов. Выучить английский онлайн возможно за короткое время, выбрав хорошую языковую школу.

Вы можете не ограничиваться выбором школ в вашем городе, ведь онлайн можно учить английский с любой точки, где есть Интернет.

Выбирайте курсы с высоким рейтингом и хорошими отзывами, обращайте внимание на стоимость одного часа занятий и дополнительных платежей за учебные материалы или разговорные клубы.

Поинтересуйтесь сертификацией преподавателей и учебными материалами. По возможности пройдите пробное занятие английского онлайн.

Группы на курсах по изучению английского должны быть небольшими. Онлайн-занятие будет комфортным в группе до 12 человек.

Главные правила изучения английского онлайн

Учите английский систематически. Не поддавайтесь соблазну пропустить онлайн-занятие.

Учим язык онлайн продуктивно

Занимайтесь ежедневно самостоятельно: повторяйте изученный на занятиях онлайн материал, смотрите фильмы в оригинале, переводите песни или учите новые слова. Можете использовать приложения на мобильном или программы на компьютере.

Много практикуйтесь. По возможности посещайте разговорные клубы или найдите собеседников онлайн в специальных социальных сетях. Не будьте пассивным слушателем на курсах английского языка. Принимайте активное участие в обсуждениях, просите преподавателей фидбек.

Читайте интересную литературу или статьи в Интернете на английском языке. Если сложно дается текст, подберите адаптированную под ваш уровень литературу. Проверяйте произношение незнакомых слов в словаре и выписывайте интересные фразы. Вместо перевода можете писать объяснение на английском языке, так будет эффективней запоминаться.

Учите слова в контексте. Можете вести блог онлайн или записывать в тетрадке мысли, используя новую лексику. Придумывая предложения из личного опыта, вам легче будет вспомнить новое слово по ассоциациям.