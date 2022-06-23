Как правильно учить английский онлайн

ukru
13:44 • 34915 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 59063 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 54624 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 33276 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 61547 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 60731 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 101661 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 117591 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125689 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113041 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 49133 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 43734 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 46880 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 39279 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 27976 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 101656 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 103350 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 243840 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 273579 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 210364 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 39279 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 117591 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104725 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122411 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124777 просмотра
Актуальное
Как правильно учить английский онлайн

Как правильно учить английский онлайн

Киев • УНН

 • 230043 просмотра

Как выучить английский онлайн. Разбираем распространенные ошибки студентов и даем практические советы. Учим иностранный язык быстро и эффективно.

Учим английский онлайн правильно: главные принципы успеха

Скептическое отношение к дистанционному обучению часто формируется из-за неправильной стратегии. Люди начинают учить английский язык не систематически, прыгая с темы на тему и делая огромные перерывы между занятиями и пытаются выучить за раз огромные массивы информации. Такая методика сразу обречена на провал.

Чтобы достичь хорошего результата, изучать английский онлайн нужно правильно. Заниматься регулярно и постепенно повышать уровень, знания должны накапливаться, как снежный ком. Лучшее всего начать изучение английского с поиска хороших курсов онлайн.

Выбираем курсы и ставим цель

Чтобы достичь цели и выучить английский, начать нужно с постановления этой цели. Конкретизируйте запрос, для чего вы хотите выучить язык и каких результатов хотите достичь в конкретно ограниченных временных рамках. Например, подтянуть знания на два уровня до лета, сдать экзамен и получить международный сертификат. Или начать смотреть сериалы в оригинале без субтитров за четыре месяца. Поставив цели, переходим к поиску курсов. Выучить английский онлайн возможно за короткое время, выбрав хорошую языковую школу.

Вы можете не ограничиваться выбором школ в вашем городе, ведь онлайн можно учить английский с любой точки, где есть Интернет.

Выбирайте курсы с высоким рейтингом и хорошими отзывами, обращайте внимание на стоимость одного часа занятий и дополнительных платежей за учебные материалы или разговорные клубы.

Поинтересуйтесь сертификацией преподавателей и учебными материалами. По возможности пройдите пробное занятие английского онлайн.

Группы на курсах по изучению английского должны быть небольшими. Онлайн-занятие будет комфортным в группе до 12 человек.

Главные правила изучения английского онлайн

Учите английский систематически. Не поддавайтесь соблазну пропустить онлайн-занятие.

Учим язык онлайн продуктивно

Занимайтесь ежедневно самостоятельно: повторяйте изученный на занятиях онлайн материал, смотрите фильмы в оригинале, переводите песни или учите новые слова. Можете использовать приложения на мобильном или программы на компьютере.

Много практикуйтесь. По возможности посещайте разговорные клубы или найдите собеседников онлайн в специальных социальных сетях. Не будьте пассивным слушателем на курсах английского языка. Принимайте активное участие в обсуждениях, просите преподавателей фидбек.

Читайте интересную литературу или статьи в Интернете на английском языке. Если сложно дается текст, подберите адаптированную под ваш уровень литературу. Проверяйте произношение незнакомых слов в словаре и выписывайте интересные фразы. Вместо перевода можете писать объяснение на английском языке, так будет эффективней запоминаться.

Учите слова в контексте. Можете вести блог онлайн или записывать в тетрадке мысли, используя новую лексику. Придумывая предложения из личного опыта, вам легче будет вспомнить новое слово по ассоциациям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы