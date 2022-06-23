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Як правильно вчити англійську онлайн

Як правильно вчити англійську онлайн

Київ • УНН

 • 230043 перегляди

Як вивчити англійську онлайн. Розбираємо поширені помилки студентів та даємо практичні поради. Вчимо іноземну мову швидко та ефективно.

Вчимо англійську онлайн правильно: головні принципи успіху

Скептичне ставлення до дистанційного навчання часто формується через неправильну стратегію. Люди починають вивчати англійську мову не систематично, стрибаючи з теми на тему і роблячи величезні перерви між заняттями і намагаються вивчити за раз величезні масиви інформації. Така методика одразу приречена на провал.

Щоб досягти хорошого результату, вивчати англійську онлайн потрібно правильно. Займатися регулярно і поступово підвищувати рівень, знання повинні накопичуватися, як сніжний ком. Найкраще почати вивчення англійської з пошуку хороших курсів онлайн.

Обираємо курси та ставимо ціль

Щоб досягти мети та вивчити англійську, почати потрібно з постановки цієї цілі. Конкретизуйте запит, для чого ви хочете вивчити мову і яких результатів хочете досягти у конкретно обмежених часових рамках. Наприклад, підтягнути знання на два рівні до літа, скласти іспит та отримати міжнародний сертифікат. Або почати дивитися серіали в оригіналі без субтитрів за чотири місяці. Поставивши цілі, переходимо до пошуку курсів.

Вивчити англійську онлайн можливо за короткий час, обравши хорошу мовну школу.

Ви можете не обмежуватися вибором шкіл у вашому місті, адже онлайн можна вивчати англійську з будь-якої точки, де є Інтернет.

Вибирайте курси з високим рейтингом та хорошими відгуками, звертайте увагу на вартість однієї години занять та додаткових платежів за навчальні матеріали або розмовні клуби.

Поцікавтеся сертифікацією викладачів та навчальними матеріалами. По можливості пройдіть пробне заняття з англійської онлайн.

Групи на курсах з вивчення англійської повинні бути невеликими. Онлайн-заняття буде комфортним у групі до 12 осіб.

Головні правила вивчення англійської онлайн

Вчіть англійську систематично. Не піддавайтеся спокусі пропустити онлайн-заняття.

Вчимо мову онлайн продуктивно

Займайтеся щодня самостійно: повторюйте вивчений на заняттях онлайн матеріал, дивіться фільми в оригіналі, перекладайте пісні або вивчайте нові слова. Можете використовувати додатки на мобільному або програми на комп'ютері.

Багато практикуйтеся. По можливості відвідувайте розмовні клуби або знайдіть співрозмовників онлайн у спеціальних соціальних мережах. Не будьте пасивним слухачем на курсах англійської мови. Приймайте активну участь в обговореннях, просіть викладачів фідбек.

Читайте цікаву літературу або статті в Інтернеті англійською мовою. Якщо складно дається текст, підберіть адаптовану до вашого рівня літературу. Перевіряйте вимову незнайомих слів у словнику та виписуйте цікаві фрази. Замість перекладу можете писати пояснення англійською мовою, так буде ефективніше запам'ятовуватися.

Вчіть слова у контексті. Можете вести блог онлайн або записувати у зошиті думки, використовуючи нову лексику. Вигадуючи речення з особистого досвіду, вам легше буде згадати нове слово за асоціаціями.

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