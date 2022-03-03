Как и где получить инсулин в условиях военного положения: Нацслужба здоровья дала разъяснения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В условиях военного положения пациенты смогут получить инсулин в аптеке как по электронному, так и бумажному рецепту. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины, пишет УНН.
Детали
По данным НЗСУ, рецепт на инсулин сможет выписать:
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- Семейный врач, терапевт или педиатр, с которым у пациента заключена декларация;
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- Любой другой семейный врач, с которым декларации пациент не имеет;
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- Эндокринолог.
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"В случае, когда врач имеет доступ к электронной системе здравоохранения - он создаст электронный рецепт. Если нет доступа к электронной системе, врач выпишет бумажный рецепт", - разъяснили в службе.
Список аптек, где есть инсулин, здесь.
Также в НСЗУ сообщили, куда обращаться, если нужен инсулин - здесь.
В частности, есть горячая линия Минздрава 0 800 60 20 19. Инсулин, как указано, найдут либо в аптеке, либо доставят волонтерами.