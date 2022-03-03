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Як і де отримати інсулін в умовах воєнного стану: Нацслужба здоров'я дала роз'яснення

Як і де отримати інсулін в умовах воєнного стану: Нацслужба здоров'я дала роз'яснення

Київ • УНН

 • 729815 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. В умовах воєнного стану пацієнти зможуть отримати інсулін в аптеці як за електронним, так і паперовим рецептом. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України, пише УНН.

Деталі

За даними НЗСУ, рецепт на інсулін зможе виписати:

  • сімейний лікар, терапевт чи педіатр, з яким у пацієнта укладена декларація;
  • будь-який інший сімейний лікар, з яким декларації пацієнт не має;
  • ендокринолог.

"У випадку, коли лікар має доступ до електронної системи охорони здоров’я - він створить електронний рецепт. Якщо немає доступу до електронної системи, лікар випише паперовий рецепт", - роз'яснили у службі.

Список аптек, де є інсулін, тут.

Також у НСЗУ повідомили, куди звертатися, якщо потрібен інсулін - тут.

Зокрема, є гаряча лінія МОЗ 0 800 60 20 19. Інсулін, як вказано, знайдуть або в аптеці, або доставлять волонтерами.

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