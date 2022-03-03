Як і де отримати інсулін в умовах воєнного стану: Нацслужба здоров'я дала роз'яснення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В умовах воєнного стану пацієнти зможуть отримати інсулін в аптеці як за електронним, так і паперовим рецептом. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України, пише УНН.
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За даними НЗСУ, рецепт на інсулін зможе виписати:
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- сімейний лікар, терапевт чи педіатр, з яким у пацієнта укладена декларація;
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- будь-який інший сімейний лікар, з яким декларації пацієнт не має;
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- ендокринолог.
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"У випадку, коли лікар має доступ до електронної системи охорони здоров’я - він створить електронний рецепт. Якщо немає доступу до електронної системи, лікар випише паперовий рецепт", - роз'яснили у службі.
Список аптек, де є інсулін, тут.
Також у НСЗУ повідомили, куди звертатися, якщо потрібен інсулін - тут.
Зокрема, є гаряча лінія МОЗ 0 800 60 20 19. Інсулін, як вказано, знайдуть або в аптеці, або доставлять волонтерами.