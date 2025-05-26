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Ядро Земли содержит огромный резерв золота: оно вытекает на поверхность вместе с магмой - исследование

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Ядро Земли содержит огромные запасы золота, которое постепенно просачивается в мантию и земную кору. Геохимики обнаружили, что золото и другие драгоценные металлы вытекают из ядра.

Ядро Земли содержит огромный резерв золота: оно вытекает на поверхность вместе с магмой - исследование

Новое исследование показывает, что ядро нашей планеты не только содержит невероятные объемы золота, но и "делится" ими. Ученые обнаружили доказательства того, что драгоценные металлы, в частности золото, вытекают из глубин планеты и попадают в земную кору вместе с магмой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Nature и Yahoo.

Детали

Новое исследование показало, что ядро нашей планеты является настоящим "хранилищем" золота, которое постепенно проникает сквозь мантию и поднимается в земную кору.

Геохимики из Геттингенского университета в Германии провели анализ изотопов, найденных в вулканических породах, и подтвердили, что часть драгоценных металлов, включая золото, берет начало в самом ядре Земли.

Когда поступили первые результаты, мы поняли, что буквально наткнулись на золото! Наши данные свидетельствуют о том, что материал из ядра, включая золото, действительно просачивается в мантию Земли

- поделился впечатлениями Нильс Месслинг.

Несмотря на то, что мы можем добывать золото из земной коры, его количество там - лишь крошечная доля от того, что сосредоточено внутри планеты. Ученые считают, что более 99% всего золота Земли спрятано в ее металлическом ядре.

Этого количества, как отмечается, достаточно, чтобы покрыть всю сушу слоем толщиной 50 см. Такое распределение тяжелых элементов имеет логическое объяснение: когда планета формировалась, плотные металлы погрузились в глубины планеты через процесс, который называют "железная катастрофа".

Позже метеориты добавили еще больше тяжелых и драгоценных металлов в земную кору. Но остается открытым вопрос: какая доля этих тяжелых металлов действительно происходит из ядра, а какая - принесена из космоса?

Исследователи решили изучить это через изотопы рутения, тяжелого драгоценного металла. Оказалось, что рутений в ядре Земли имеет несколько иные изотопные пропорции, чем рутений в мантии.

Ранее эта разница была слишком маленькой, чтобы ее заметить, но команда Месслинга разработала новые методики, которые сделали это возможным. Анализируя рутений из вулканических пород Гавайских островов, ученые обнаружили значительную долю изотопа рутений-100, который, как считают, образовался именно в ядре планеты.

Это открытие доказывает, что все сидерофильные элементы (те, что "любят железо" и во время формирования планеты опустились в ее недра) - такие как рутений, платина, палладий, родий и золото - постепенно "вытекают" из ядра на поверхность.

Наши выводы показывают, что ядро Земли не такое изолированное, как мы думали раньше. Мы доказали, что огромные объемы перегретого материала из мантии, эквивалентные сотням квадриллионов тонн, зарождаются на границе ядра и мантии и поднимаются к поверхности, создавая вулканические острова вроде Гавайев

- отмечает геохимик Маттиас Виллболд.

Хотя темпы этого "вытекания" очень медленные, и нам не удастся просто взять и добыть это золото, открытие дает нам новое представление о геологической активности Земли и, возможно, других каменистых планет, говорится в статье. 

Золото достигло двухнедельного максимума на фоне осторожности относительно долга США22.05.25, 10:04 • 2300 просмотров

Алена Уткина

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