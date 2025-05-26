Ядро Землі містить величезний резерв золота: воно витікає на поверхню разом із магмою - дослідження

Нове дослідження показує, що ядро нашої планети не лише містить неймовірні обсяги золота, але й "ділиться" ними. Вчені виявили докази того, що дорогоцінні метали, зокрема золото, витікають із глибин планети та потрапляють у земну кору разом із магмою. Про це пише УНН із посиланням на Nature та Yahoo.

Деталі

Нове дослідження виявило, що ядро нашої планети є справжнім "сховищем" золота, яке поступово проникає крізь мантію і підіймається в земну кору.

Геохіміки з Геттінгенського університету в Німеччині провели аналіз ізотопів, знайдених у вулканічних породах, і підтвердили, що частина дорогоцінних металів, включно із золотом, бере початок у самому ядрі Землі.

Коли надійшли перші результати, ми зрозуміли, що буквально натрапили на золото! Наші дані свідчать, що матеріал з ядра, включаючи золото, дійсно просочується в мантію Землі - поділився враженнями Нільс Месслінг.

Попри те, що ми можемо добувати золото з земної кори, його кількість там — лише крихітна частка від того, що зосереджено всередині планети. Вчені вважають, що понад 99% усього золота Землі заховане в її металічному ядрі.

Цієї кількості, як зазначається, достатньо, щоб вкрити всю сушу шаром завтовшки 50 см. Такий розподіл важких елементів має логічне пояснення: коли планета формувалася, щільні метали занурилися в глибини планети через процес, який називають "залізна катастрофа".

Пізніше метеорити додали ще більше важких та дорогоцінних металів у земну кору. Але залишається відкритим питання: яка частка цих важких металів дійсно походить із ядра, а яка — принесена з космосу?

Дослідники вирішили вивчити це через ізотопи рутенію, важкого дорогоцінного металу. Виявилося, що рутеній у ядрі Землі має дещо інші ізотопні пропорції, ніж рутеній у мантії.

Раніше ця різниця була занадто маленькою, щоб її помітити, але команда Месслінга розробила нові методики, які зробили це можливим. Аналізуючи рутеній із вулканічних порід Гавайських островів, науковці виявили значну частку ізотопу рутеній-100, який, як вважають, утворився саме в ядрі планети.

Це відкриття доводить, що всі сидерофільні елементи (ті, що "люблять залізо" і під час формування планети опустилися в її надра) — такі як рутеній, платина, паладій, родій і золото — поступово "витікають" з ядра на поверхню.

Наші висновки показують, що ядро Землі не таке ізольоване, як ми думали раніше. Ми довели, що величезні обсяги перегрітого матеріалу з мантії, еквівалентні сотням квадрильйонів тонн, зароджуються на межі ядра та мантії й піднімаються до поверхні, створюючи вулканічні острови на кшталт Гаваїв - зазначає геохімік Маттіас Віллболд.

Хоча темпи цього "витікання" дуже повільні, і нам не вдасться просто взяти й видобути це золото, відкриття дає нам нове уявлення про геологічну активність Землі та, можливо, інших кам’янистих планет, ідеться у статті.

Золото досягло двотижневого максимуму на тлі обережності щодо боргу США