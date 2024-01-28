Ядерное оружие в Беларуси компенсирует неспособность России разместить его в Крыму, - эксперт

Россия попытается и в дальнейшем "разыгрывать карту" ядерного оружия в Беларуси. Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости" эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" Тарас Жовтенко, передает УНН.

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По его мнению, это очевидный ход Кремля ввиду того, что ядерное оружие в Беларуси компенсирует для РФ невозможность развернуть его в Крыму.

Именно для этого путин и присоединял Крым к РФ, в отличие от оккупированного Донбасса. ... Крым - это очень удобная площадка для развертывания тактического ядерного оружия и его носителей, чтобы угрожать европейским союзникам США отметил Тарас Жовтенко.

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