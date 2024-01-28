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Ядерна зброя в Білорусі компенсує нездатність Росії розмістити її в Криму, - експерт

Ядерна зброя в Білорусі компенсує нездатність Росії розмістити її в Криму, - експерт

Київ • УНН

 • 103077 перегляди

Росія може спробувати продовжити використовувати загрозу ядерної зброї в Білорусі, щоб компенсувати неможливість розмістити її в Криму після анексії. Таку думку висловив експерт з питань безпеки Тарас Жовтенко, зазначивши, що Білорусь дає Росії платформу для погроз Європі, якої вона позбавлена в Криму.

Росія спробує і надалі "розігрувати карту" ядерної зброї в Білорусі. Про це заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" Тарас Жовтенко, передає УНН.

Деталі

На його думку, це очевидний хід Кремля з огляду на те, що ядерна зброя в Білорусі компенсує для РФ неможливість розгорнути її в Криму.

Саме для цього путін і приєднував Крим до РФ, на відміну від окупованого Донбасу. … Крим - це дуже зручний майданчик для розгортання тактичної ядерної зброї і її носіїв, щоб погрожувати європейським союзникам США

зазначив Тарас Жовтенко.

Польща: ядерна зброя в білорусі є ще однією загрозою миру в Європі26.03.23, 17:34 • 404219 переглядiв

Лілія Подоляк

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