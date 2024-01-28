Ядерна зброя в Білорусі компенсує нездатність Росії розмістити її в Криму, - експерт

Росія спробує і надалі "розігрувати карту" ядерної зброї в Білорусі. Про це заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" Тарас Жовтенко, передає УНН.

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На його думку, це очевидний хід Кремля з огляду на те, що ядерна зброя в Білорусі компенсує для РФ неможливість розгорнути її в Криму.

Саме для цього путін і приєднував Крим до РФ, на відміну від окупованого Донбасу. … Крим - це дуже зручний майданчик для розгортання тактичної ядерної зброї і її носіїв, щоб погрожувати європейським союзникам США зазначив Тарас Жовтенко.

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