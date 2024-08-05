Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

Во вторник, 6 августа, православные и греко-католики отмечают Преображение Господне, или, как называют этот праздник в народе, Яблочный Спас. УНН собрал для вас традиции и запреты, сопровождающие празднование этого праздника.

История праздника

Праздник Преображения считается одним из крупнейших двунадесятых праздников. Считается, что этот праздник торжественно праздновали с древних христианских времен.

Согласно библейским преданиям, Преображение Господне произошло на горе Голгофе. Однажды Иисус Христос вместе с апостолами Иаковом, Петром и Иоанном отправился туда, чтобы помолиться. Было это за 40 дней до того, как его распяли на кресте. Иисус молился, пока его ученики отдыхали после изнурительного пути. Когда же апостолы проснулись, то увидели вокруг Сына Божьего сияние, а вся одежда его стала белой. Со временем с небес раздался голос, произнесший: "Это сын мой любимый, которого я полюбил. Ему повинуйтесь".

Иисус просил никому не рассказывать об этом, вместо этого, когда все сошли с горы, он приказал ученикам собрать яблок и освятить их.

Как и многие христианские праздники, Яблочный Спас имеет временную привязку к праздникам дохристианских времен – именно в этот период наши предки отмечали праздники, связанные со сменой времен года-когда лето постепенно сменяется осенью, происходят изменения в природе. Считается, что до этого периода в пищу не употреблялись яблоки из нового урожая.

Традиции и запреты

Верующие идут в храмы с корзинами, в которых по традиции несут яблоки для освящения. Однако, считается, что в корзину можно положить и другие плоды – груши, сливы, виноград. Иногда люди кладут и овощи, в частности, лук, чеснок. Кроме того, можно положить мед. Корзины принято украшать колосками пшеницы, цветами.

Не стоит забывать, что алкоголь освящать запрещено. Также в корзину на Яблочного Спаса не кладут мясные продукты. Но можно положить выпечку с яблоками, и она должна быть постной, ведь продолжается Успенский пост.

Традиционно освященными дарами угощают родственников, друзей и нуждающихся.

В этот день запрещены громкие гуляния, ссоры. Также традиционно в это время не устраивали свадьбы.

Рецепт постного печенья с яблоками

Составляющие

2 маленьких яблока

4 ст. л. манной крупы

2 столовые ложки лимонного сока

Большая горсть изюма

5 ст. л. муки

1 ч. л. разрыхлителя

5 ст. л. масла

Способ приготовления:

Очищенные яблоки натереть на крупной терке.

Соединить тертое яблоко, лимонный сок, изюм и манную крупу. Поставить в холодильник на час.

Добавить масло, муку, разрыхлитель и замесить тесто.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Выложить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разровнять руками в виде прямоугольника высотой 1 см.

Выпекать постное яблочное печенье 30 минут. Перед подачей остудить.