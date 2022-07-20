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"Я же разведос, меня так просто не возьмёшь": в Луганской области взяли в плен разведчика российского гру

"Я же разведос, меня так просто не возьмёшь": в Луганской области взяли в плен разведчика российского гру

Киев • УНН

 • 599965 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Луганской области бойцы спецподразделения главного управления разведки МОУ «KRAKEN» захватили в плен главного разведывательного управления вооруженных сил российской федерации, передает УНН.

Детали 

Пленный российский разведчик Иван Евдошенко во время допроса начал рассказывать легенду, сначала он представился старшим лейтенантом, командиром инженерно-технического взвода одного из батальонов 21 отдельной мотострелковой бригады из России, однако он солгал. С помощью мобильного телефона стало известно, что оккупант действительно является старшим лейтенантом спецназа ГРУ. Родом он из села в Астраханской области, является наследственным военным.

По предварительным данным, Евдошенко воюет против Украины с 24 февраля. В гаджете детализирована описанная жизнь оккупанта, как он вместе со своими «собратьями» жили в частных домовладениях украинцев, также они грабили местные магазины, даже выносили детское питание.

В плен он попал 13 июля – после того, как ВСУ провели артзачистку позиций врага на промзоне в Белогоровке. Он признался, что удрать ему не удалось.

С его телефона стало известно, что пленный общается одновременно с двумя девушками, которые его ждут на родине.
К тому же оккупант общался с отцом. Во время разговора тот жалуется, что командование РФ не выплачивает полную сумму за войну.

«Должны были заплатить 53 бакса боевых за сутки, два оклада и зарплату. Пришла только зарплата и половина боевых. Государство решило нас нае*ать. Мало прийти 300 тысяч, а у меня сейчас на карточке – меньше 6 тысяч», – говорит Евдошенко отцу.

Кроме того, Евдошенко позвонил матери, которая начала доказывать, что «украинцы и русские – братья навсегда». Также она вспомнила, что в Лозовой (Харьковская область) у нее живут родственники, против которых с ним «потеряла связь’связь».

«Титрование ролика сделано на русском, чтобы другие такие Ваньки посмотрели и поняли, что на каждого «я же разведос, меня так просто не возьмёшь» найдется место в нашем плену, или же в украинском черноземе», - говорится в сообщении.

Дополнение 

Ранним утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.

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