"Я же разведос, меня так просто не возьмёшь": у Луганській області взяли в полон розвідника російського гру

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 38993 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 85796 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 124958 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 176388 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 173386 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172005 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 148868 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115736 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108866 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 310494 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

1 квітня, 15:11 • 36283 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 47163 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 38953 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 34577 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 44941 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 185002 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 310495 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 571273 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 514839 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 715242 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 44941 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92918 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120502 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143508 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157014 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

"Я же разведос, меня так просто не возьмёшь": у Луганській області взяли в полон розвідника російського гру

"Я же разведос, меня так просто не возьмёшь": у Луганській області взяли в полон розвідника російського гру

Київ • УНН

 • 599967 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. В Луганській області бійці спецпідрозділу головного управління розвідки МОУ «KRAKEN» захопили у полон головного розвідувального управління збройних сил російської федерації, передає УНН.

Деталі

Полонений російський розвідник Іван Євдошенко під час допиту почав розповідати легенду, спочатку він назвався старшим лейтенантом, командиром інженерно-технічного взводу одного з батальйонів 21 окремої мотострілкової бригади зс рф, проте він збрехав. За допомогою мобільного телефону стало відомо, що окупант насправді є старшим лейтенантом спецназу ГРУ. Родом він з села в Астраханській області, є спадковим військовим.

За попередніми даними, Євдошенко воює проти України з 24 лютого. В гаджеті деталізовано описане життя окупанта, як він разом зі своїми «побратимами» жили у приватних домоволодіннях українців, також вони грабували місцеві магазини, навіть виносили дитяче харчування.

У полон він потрапив 13 липня - після того, як ЗСУ провели артзачистку позицій ворога на промзоні в Білогорівці. Він зізнався, що втекти йому не вдалося.

З його телефону стало відомо, що полонений спілкується одночасно з двома дівчинами, які його чекають на батьківщині.
До того ж окупант спілкувався з батьком. Під час розмови той скаржиться, що командування рф не виплачує повну суму за війну.

«Мали заплатити 53 бакси бойових за добу, два оклади і зарплату. Прийшла лише зарплата й половина бойових. Держава вирішила нас наї*ати. Мало прийти 300 тисяч, а у мене зараз на картці – менше ніж 6 тисяч», – каже Євдошенко батькові.

Крім того, Євдошенко зателефонував матері, яка почала доводити, що «українці і росіяни – браття назавжди». Також вона згадала, що у Лозовій (Харківська область) в неї живуть родичі, проти вони з ним «втратила зв’язок».

«Титрування ролику зроблено російською, щоб інші такі Ванькі подивилися та зрозуміли, що на кожного «я же разведос, меня так просто не возьмёшь» знайдеться місце у нашому полоні, або ж в українському чорноземі», - ідеться в повідомленні.

Доповнення 

Рано вранці 24 лютого росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки. Весь світ солідарний з Україною в боротьбі з російською агресією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,166.00
Золото
$3,146.89
Tesla
$268.93
Brent
$74.53
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,905.00