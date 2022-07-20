"Я же разведос, меня так просто не возьмёшь": у Луганській області взяли в полон розвідника російського гру

Деталі

Полонений російський розвідник Іван Євдошенко під час допиту почав розповідати легенду, спочатку він назвався старшим лейтенантом, командиром інженерно-технічного взводу одного з батальйонів 21 окремої мотострілкової бригади зс рф, проте він збрехав. За допомогою мобільного телефону стало відомо, що окупант насправді є старшим лейтенантом спецназу ГРУ. Родом він з села в Астраханській області, є спадковим військовим.

За попередніми даними, Євдошенко воює проти України з 24 лютого. В гаджеті деталізовано описане життя окупанта, як він разом зі своїми «побратимами» жили у приватних домоволодіннях українців, також вони грабували місцеві магазини, навіть виносили дитяче харчування.

У полон він потрапив 13 липня - після того, як ЗСУ провели артзачистку позицій ворога на промзоні в Білогорівці. Він зізнався, що втекти йому не вдалося.

З його телефону стало відомо, що полонений спілкується одночасно з двома дівчинами, які його чекають на батьківщині.

До того ж окупант спілкувався з батьком. Під час розмови той скаржиться, що командування рф не виплачує повну суму за війну.

«Мали заплатити 53 бакси бойових за добу, два оклади і зарплату. Прийшла лише зарплата й половина бойових. Держава вирішила нас наї*ати. Мало прийти 300 тисяч, а у мене зараз на картці – менше ніж 6 тисяч», – каже Євдошенко батькові.

Крім того, Євдошенко зателефонував матері, яка почала доводити, що «українці і росіяни – браття назавжди». Також вона згадала, що у Лозовій (Харківська область) в неї живуть родичі, проти вони з ним «втратила зв’язок».

«Титрування ролику зроблено російською, щоб інші такі Ванькі подивилися та зрозуміли, що на кожного «я же разведос, меня так просто не возьмёшь» знайдеться місце у нашому полоні, або ж в українському чорноземі», - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Рано вранці 24 лютого росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки. Весь світ солідарний з Україною в боротьбі з російською агресією.