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"Я – мессия": харьковский террорист Безух рассказал в суде, почему захватил заложников в "Укрпочте"

"Я – мессия": харьковский террорист Безух рассказал в суде, почему захватил заложников в "Укрпочте"

Киев  •  УНН

 • 13060 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сегодня в Киевском районном суде Харькова состоялось подготовительное судебное заседание по делу захвата "Укрпочты", что произошло в городе 30 декабря прошлого года. Об этом сообщил корреспондент УНН.

Горе-террориста Владимира Безуха подозревают сразу по нескольким статьям: "захват и содержания лиц в качестве заложников", "выращивание конопли" и "хранение наркотических средств". Накануне Безуха признали вменяемым и психически здоровым. Сегодня он рассказал, почему захватывал людей. В общем доклад Безуха длился более часа, он часто ссылался на Библию и заявил, что является помазанником Божьим на Земле.

"Я через всемирные средства массовой информации хотел достучаться до сердец людей, хотел быть услышанным. Если бы можно было что-то изменить и повернуть время - я бы сделал так же. Я - мессия. Захватывая почту, я пошел ва-банк, ставя на кон все, чем дорожу. Я рискнул жизнью, здоровьем, возможностью оказаться за решеткой ради вас. Но хочу рассказать о себе: брови свои я брею, потому что растут, как у мудреца. Переносица моя - 8 см, в 13 лет была клиническая смерть, я видел рай и видел Бога. Но когда я его хотел описать, я не мог описать его лица - боялся насмешек, потому что бога я видел в себе. Я видел себя, свое красивое мускулистое трехметровое тело на троне в раю. Я есть мессия", - сказал Безух.

Следующее судебное заседание по рассмотрению дела по существу состоится 27 апреля в 12:20. Горе-террористу зачитают обвинительный акт.

Напомним, 30 декабря прошлого года Безух захватил отделение "Укрпочты" на ул. Шевченко в Харькове. В заложниках оказались девять работников и посетителей почты, среди которых было двое детей.

Также УНН сообщал, что 30 марта суд по требованию прокуратуры продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в захвате отделения "Укрпочты" в Харькове Владимира Безуха.

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