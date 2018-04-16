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"Я – месія": харківський терорист Безух розповів у суді, чому захопив заручників в "Укрпошті"

"Я – месія": харківський терорист Безух розповів у суді, чому захопив заручників в "Укрпошті"

Київ • УНН

 • 13061 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сьогодні у Київському районному суді Харкова відбулося підготовче судове засідання у справі захоплення "Укрпошти", що сталося у місті 30 грудня минулого року. Про це повідомив кореспондент УНН.

Горе-терориста Володимира Безуха підозрюють одразу за кількома статтями:"захоплення та тримання осіб, як заручників", "вирощування конопель" та "зберігання наркотичних засобів". Напередодні Безуха визнали осудним та психічно здоровим. Сьогодні він розповів, чому захоплював людей. Загалом доповідь Безуха тривала понад годину, він часто посилався на Біблію та заявив, що є мазаником Божим на Землі.

"Я через всесвітні засоби масової інформації хотів достукатися до сердець людей, хотів бути почутим. Якщо б можна було б щось змінити і повернути час - я б зробив так само. Я - месія. Захватуючи пошту, я пішов у ва-банк, ставлячи на кін усе, чим дорожу. Я ризикнув життям, здоров'ям, можливістю опинитися за гратами заради вас. Але хочу розповісти про себе: брови свої я голю, тому що ростуть, як у мудреця. Перенісся моє - 8 см, в 13 років була клінічна смерть, я бачив рай і бачив Бога. Але коли я його хотів описати, я не міг описати його особи - боявся глузувань, тому що бога я бачив в собі. Я бачив себе, своє гарне мускулисте триметрове тіло на троні в раю. Я є месія", - сказав Безух.

Наступне судове засідання по розгляду справи по суті відбудеться 27 квітня о 12:20. Горе-терористу зачитають обвинувальний акт. 

Нагадаємо, 30 грудня минулого року Безух захопив відділення "Укрпошти", що на вул. Шевченка у Харкові. У заручниках опинилися дев'ятеро працівників та відвідувачів пошти, серед яких було двоє дітей.

Також УНН повідомляв, що 30 березня суд на вимогу прокуратури продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у захопленні відділення "Укрпошти" в Харкові Володимира Безуха.

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