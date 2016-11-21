Й.Столтенберг подтвердил заинтересованность НАТО в тесном сотрудничестве с Украиной - И.Фриз
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на заседании 62-й сессии Парламентской Ассамблеи НАТО подтвердил заинтересованность военного блока в более тесном сотрудничестве с Украиной. Об этом на странице в Facebook написала глава украинской парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз, передает УНН.
"Господин Столтенберг подтвердил заинтересованность Альянса в тесном сотрудничестве с Украиной", - отметила она.
Как подчеркнула И.Фриз, на вопрос относительно максимального партнерского привлечения Украины к оборонной политике и деятельности НАТО в восточном и юго-восточном регионе, в частности Черном море, Генсек ответил, что Альянс поддерживает Украину как на военно-техническом уровне, так и на политическом, предоставляя практическую помощь, и, в частности, создал трастовые фонды с целью помочь с оборонительными институтами и продолжает обеспечивать подготовку Вооруженных сил Украины.
По ее словам, Й.Столтенберг подчеркнул ключевые составляющие минского процесса: прекращение огня, отвод войск и вооружения, полный доступ представителей ОБСЕ на оккупированные территории.
Также она добавила, что во время заседания ПА определено, что "агрессия России - это совместный вызов безопасности".