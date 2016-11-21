Й.Столтенберг подтвердил заинтересованность НАТО в тесном сотрудничестве с Украиной - И.Фриз

"Господин Столтенберг подтвердил заинтересованность Альянса в тесном сотрудничестве с Украиной", - отметила она.

Как подчеркнула И.Фриз, на вопрос относительно максимального партнерского привлечения Украины к оборонной политике и деятельности НАТО в восточном и юго-восточном регионе, в частности Черном море, Генсек ответил, что Альянс поддерживает Украину как на военно-техническом уровне, так и на политическом, предоставляя практическую помощь, и, в частности, создал трастовые фонды с целью помочь с оборонительными институтами и продолжает обеспечивать подготовку Вооруженных сил Украины.

По ее словам, Й.Столтенберг подчеркнул ключевые составляющие минского процесса: прекращение огня, отвод войск и вооружения, полный доступ представителей ОБСЕ на оккупированные территории.

Также она добавила, что во время заседания ПА определено, что "агрессия России - это совместный вызов безопасности".