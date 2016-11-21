Й.Столтенберг підтвердив зацікавленість НАТО у тіснішій співпраці з Україною - І.Фріз

"Пан Столтенберг підтвердив зацікавленість Альянсу у тіснішій співпраці з Україною", – зауважила вона.

Як підкреслила І.Фріз, на запитання щодо максимального партнерського залучення України до оборонної політики та заходів НАТО на східному та південно-східному регіоні, зокрема Чорному морі, Генсек відповів, що Альянс підтримує Україну як на військово-технічному рівні, так і на політичному, надаючи практичну допомогу, і, зокрема, створив трастові фонди з метою допомогти з оборонними інституціями та продовжує забезпечувати підготовку Збройних сил України.

З її слів, Й.Столтенберг підкреслив ключові складові мінського процесу: припинення вогню, відведення військ та озброєння, повний доступ представників ОБСЄ на окуповані території.

Також вона додала, що під час засідання ПА визначено, що "агресія Росії – це спільний безпековий виклик".