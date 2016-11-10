Й.Хан пообещал П.Порошенко, что ЕС выполнит в ближайшие недели свои обязательства по "безвизу" для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент провел телефонный разговор с Комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганессом Ганом, который заявил, что Украина выполнила все критерии и в ближайшие недели Европейский Союз должен выполнить собственные обязательства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Глава государства поблагодарил за поддержку Украины, высказанную в приветственном письме Президента Европейского Совета Дональда Туска и президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера в адрес новоизбранного Президента США Дональда Трампа.
Собеседники обсудили ряд актуальных вопросов повестки дня Украина-ЕС, в частности введение безвизового режима для граждан Украины. Комиссар ЕС в очередной раз подчеркнул, что Украина выполнила все критерии и в ближайшие недели Европейский Союз должен выполнить собственные обязательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники отметили важность сохранения трансатлантического единства и готовность тесно сотрудничать с новой президентской администрацией США для помощи Украине в противодействии российской агрессии.
"Комиссар ЕС заверил в неизменной и последовательной поддержке Украины со стороны Европейского Союза в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, а также всестороннего содействия реформам. Важное внимание было уделено завершению ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также проблеме укрепления энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что решение Европейской Комиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и Договора об Энергетическом Сообществе", - добавили в пресс-службе главы государства.
Кроме того, Президент Украины и Комиссар ЕС договорились активизировать усилия для обеспечения эффективного проведения саммита Украина-ЕС 24 ноября 2016 г. в Брюсселе.
Как сообщал УНН, Президент ожидает решения ЕС о механизме приостановления "безвиза" до саммита с Украиной.