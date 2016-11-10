Й.Хан пообіцяв П.Порошенку, що ЄС виконає в найближчі тижні свої зобов’язання щодо "безвізу" для України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент провів телефонну розмову з Комісаром ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганессом Ганом, який заявив, що Україна виконала всі критерії і в найближчі тижні Європейський Союз має виконати власні зобов’язання, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави Держави.
"Глава держави подякував за підтримку України, висловлену у вітальному листі Президента Європейської Ради Дональда Туска та Президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера на адресу новообраного Президента США Дональда Трампа.
Співрозмовники обговорили низку актуальних питань порядку денного Україна-ЄС, зокрема запровадження безвізового режиму для громадян України. Комісар ЄС вчергове наголосив, що Україна виконала всі критерії і в найближчі тижні Європейський Союз має виконати власні зобов’язання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що співрозмовники відзначили важливість збереження трансатлантичної єдності та готовність тісно співпрацювати з новою президентською адміністрацією США для допомоги Україні у протидії російській агресії.
"Комісар ЄС запевнив у незмінній та послідовній підтримці України з боку Європейського Союзу у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності, а також всебічного сприяння реформам. Важливу увагу було приділено завершенню ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також проблемі зміцнення енергетичної безпеки в Європі. Глава держави наголосив, що рішення Європейської Комісії щодо розширення доступу «Газпрому» до газопроводу Opal не відповідає духу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про Енергетичне Співтовариство", - додали в прес-службі Глави Держави.
Крім того, Президент України та Комісар ЄС домовились активізувати зусилля для забезпечення результативного проведення Саміту Україна-ЄС 24 листопада 2016 року у Брюсселі.
Як повідомляв УНН, Президент очікує рішення ЄС щодо механізму призупинення "безвізу" до саміту з Україною.