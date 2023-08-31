X, бывший Twitter, позволит платным пользователям скрывать свои предпочтения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Социальная сеть X, бывший Twitter, теперь запускает функцию для платных пользователей, которая позволяет им скрывать свои предпочтения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Techcrunch.
Детали
Платные пользователи соцсети X теперь имеют возможность скрыть "Мне нравится" в настройках профиля. Это произошло после того, как социальные сети-конкуренты Threads и Bluesky за последние несколько недель предоставили пользователям возможность видеть предпочтения.
"Вкладка "Ваши предпочтения" в вашем профиле будет видима только для самого пользователя. Временная шкала ваших предпочтений также будет скрыта от X API. Ваши индивидуальные предпочтения останутся видимыми в публикациях", - говорится в описании функции.
До сих пор предпочтения были общедоступными. Но Х добавил функцию для платных пользователей, который позволяет ставить лайки, не беспокоясь о том, что их увидят другие.
Добавим
Ранее в этом месяце X начал позволять подписчикам скрывать галочку для верификации. На Threads пользователи могут видеть свои понравившиеся сообщения на вкладке "Ваши предпочтения" в настройках, и они являются частными. Хотя в собственном приложении и на сайте Bluesky предпочтения являются частными, платформа заявляет, что предпочтения являются публичными, и приложения, которые используют API Bluesky, могут показывать вкладку "Предпочтения" в профиле.
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