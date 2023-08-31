X, бывший Twitter, позволит платным пользователям скрывать свои предпочтения

Детали

Платные пользователи соцсети X теперь имеют возможность скрыть "Мне нравится" в настройках профиля. Это произошло после того, как социальные сети-конкуренты Threads и Bluesky за последние несколько недель предоставили пользователям возможность видеть предпочтения.

"Вкладка "Ваши предпочтения" в вашем профиле будет видима только для самого пользователя. Временная шкала ваших предпочтений также будет скрыта от X API. Ваши индивидуальные предпочтения останутся видимыми в публикациях", - говорится в описании функции.

До сих пор предпочтения были общедоступными. Но Х добавил функцию для платных пользователей, который позволяет ставить лайки, не беспокоясь о том, что их увидят другие.

Добавим

Ранее в этом месяце X начал позволять подписчикам скрывать галочку для верификации. На Threads пользователи могут видеть свои понравившиеся сообщения на вкладке "Ваши предпочтения" в настройках, и они являются частными. Хотя в собственном приложении и на сайте Bluesky предпочтения являются частными, платформа заявляет, что предпочтения являются публичными, и приложения, которые используют API Bluesky, могут показывать вкладку "Предпочтения" в профиле.

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