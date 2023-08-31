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X, колишній Twitter, дозволить платним користувачам приховувати свої вподобання

X, колишній Twitter, дозволить платним користувачам приховувати свої вподобання

Київ • УНН

 • 352169 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Соціальна мережа X, колишній Twitter, тепер запускає функцію для платних користувачів, яка дозволяє їм приховувати свої вподобання. Про це пише УНН з посиланням на Techcrunch.

Деталі

Платні користувачі соцмережі X тепер мають можливість приховати "Мені подобається" в налаштуваннях профілю. Це сталося після того, як соціальні мережі-конкуренти Threads і Bluesky за останні кілька тижнів надали користувачам можливість бачити вподобання.

"Вкладка "Ваші вподобання" у вашому профілі буде видима тільки для самого користувача. Часова шкала ваших вподобань також буде прихована від X API. Ваші індивідуальні вподобання залишаться видимими в публікаціях", - йдеться в описі функції.

Досі вподобання були загальнодоступними. Але Х додав функцію для платних користувачів, який дозволяє ставити лайки, не турбуючись про те, що їх побачать інші.

Додамо

Раніше цього місяця X почав дозволяти підписникам приховувати галочку для верифікації. На Threads користувачі можуть бачити свої вподобані дописи на вкладці "Ваші вподобання" в налаштуваннях, і вони є приватними. Хоча у власному додатку та на сайті Bluesky вподобання є приватними, платформа заявляє, що вподобання є публічними, і додатки, які використовують API Bluesky, можуть показувати вкладку "Вподобання" у профілі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закон ЄС про дезінформацію: за невиконання технологічних гігантів штрафуватимуть до 6% від річного світового обороту

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