WSJ: В США появился новый тренд у зумеров - отказаться от учебы и пойти работать сварщиком или электриком

В США у зумеров появился новый тренд: отказаться от учебы и пойти работать сварщиком, сантехником или электриком. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

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Отмечается, что молодежь беспокоится из-за дороговизны обучения в университете и развития ИИ. Они хотят реальной работы, которая обеспечит лучшей гарантией занятости, чем "проводить жизнь за монитором".

В то же время в США острая нехватка сантехников и электриков - до 2027 года в стране не будет хватать 550 тысяч сантехников.

По данным мониторинговых сайтов, средняя зарплата сантехника в США в 2023 году составила $80 тысяч в год.

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