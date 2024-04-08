WSJ: В США появился новый тренд у зумеров - отказаться от учебы и пойти работать сварщиком или электриком

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Российское судно снабжения "Екатерина Великая" загорелось во Владивостоке, Россия, в результате чего один человек погиб и трое были госпитализированы.
Украинские бадминтонисты стали победителями международных турниров на Мальте и в Казахстане
Украинские бадминтонисты завоевали золото в смешанном парном разряде и бронзу в женском парном разряде на международном турнире Malta International, а также серебро на турнире Kazakhstan International Challenge.
Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран
Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили, что в течение последних 72 часов запустили ракеты и беспилотники по британским, американским и израильским кораблям в Красном, Аравийском и Индийском морях.
Командующий ЦАХАЛа: Война против ХАМАСа продолжается, несмотря на вывод войск из Газы
Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что, несмотря на вывод войск из Газы, война против ХАМАСа продолжается и далека от завершения: планируется уничтожить высокопоставленных чиновников ХАМАСа, которые все еще скрываются, а также оставшуюся инфраструктуру террора.
ISW: россия ускоряет наступательные операции по всей линии фронта
Россия ускоряет наступательные операции по всему фронту в Украине, несмотря на растущие потери, заставляя Украину уступать инициативу на поле боя из-за задержек с военной помощью.
Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в "бесстыдной измене", ему ответили
Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в "бесстыдной измене" и отказался выполнять требования удалить популярные аккаунты без объяснения причин, рискуя огромными штрафами ради отстаивания свободы слова над прибылью в Бразилии.
РДК завершил горячую фазу операции на территории России
Четверо бойцов Добровольческого украинского корпуса погибли в боях с российской армией после завершения горячей фазы их военной операции в России.
Возле Мозамбика произошла кораблекрушение: по меньшей мере 90 погибших
По меньшей мере 91 человек, в том числе много детей, погибли, когда переполненный самодельный паром затонул у северного побережья Мозамбика.
The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни
Россия стремится превратить Харьков в непригодную для жизни гражданского населения "серую зону" с помощью интенсивных бомбардировок, тогда как Украина обещает защищать город и ищет западные системы противовоздушной обороны для противодействия угрозе.