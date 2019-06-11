WSJ: убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Собеседник издания рассказал, что между Ким Чен Намом и ЦРУ была связь, и он несколько раз встречался с представителями разведывательного управления.

В то же время несколько бывших высокопоставленных американских чиновников отметили, что Ким Чен Нам вряд ли мог поделиться с разведкой секретами Пхеньяна, поскольку много лет за пределами Северной Кореи и не имел власти в КНДР.

Брат северокорейского лидера проживал в основном в специальном административном районе Китая Макао и с большой вероятностью общался с иностранными спецслужбами, особенно китайскими.

Также источники рассказали, что ранее экс-чиновники и аналитики не исключали, что Китай и другие страны могут рассматривать Ким Чен Нама как возможного преемника Ким Чен Ына, однако американские разведслужбы пришли к выводу, что он не подходит для этого.

Старший брат Ким Чен Ына был депортирован из Северной Кореи и долгое время жил в изгнании, в 2017 году его убили в аэропорту Куала-Лумпура, распылив в лицо нервно-паралитический агент.

Напомним, суд оставил под стражей вторую подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына.