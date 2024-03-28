WSJ: предложение об обмене Навального на Красикова в Белый дом передала Хиллари Клинтон

Предложение об обмене российского оппозиционера Алексея Навального на Вадима Красикова, который отбывает срок в Германии, передала в Белый дом экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Обмен Алексея Навального также обсуждался между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом.

По данным издания, обсуждение обмена Алексея Навального среди американских политиков началось весной 2023 года, когда в России был задержан корреспондент WSJ Эван Гершкович. Тогда в переговорный процесс вступила Хиллари Клинтон, которую об этом попросил расследователь Христо Грозев.

Российского оппозиционера предлагалось обменять на россиянина Вадима Красикова, который был осужден в Германии на пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Дополнение

Как сообщает WSJ, к немецким чиновникам неофициально обратилась Юлия Навальная с просьбой способствовать обмену. Однако против любой сделки с участием Вадима Красикова выступила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

По данным WSJ, 9 февраля 2024 года Олаф Шольц встретился с Джо Байденом в Вашингтоне, где они обсудили возможный обмен. По итогам переговоров американская и немецкая стороны остановились на обсуждении обмена Вадима Красикова на Алексея Навального. WSJ отмечает, что тогда Белый дом не сделал официального предложения Кремлю - информацию президенту России Владимиру Путину должны были передать посредники.

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