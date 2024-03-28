WSJ: предложение об обмене Навального на Красикова в Белый дом передала Хиллари Клинтон

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Хиллари Клинтон предложила Белому дому обменять российского оппозиционера Алексея Навального на Вадима Красикова, россиянина, который отбывает пожизненное заключение в Германии.
В Финляндии рассмотрят изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов
Власти Финляндии рассматривают возможность экспроприации арены "Хельсинки Холл" у российских бизнесменов Ротенберга и Тимченко.
США ввели санкции против компании из Владивостока за связь с КНДР
США ввели санкции против владивостокской компании ООО "Алис" и пяти других юридических и физических лиц за их связи с Северной Кореей.
США выдали России обвиняемого в похищении и избиении дочери
Алексей Смирнов, обвиняемый в похищении и жестоком обращении с малолетней дочерью в течение шести месяцев в 2019 году, был экстрадирован из США в Россию 28 марта.
По меньшей мере четверо погибших в результате ножевого нападения в штате Иллинойс
По меньшей мере четыре человека погибли и еще пятеро получили ранения, в том числе один в тяжелом состоянии, в результате ножевого нападения во время вторжения в дом в Рокфорде, штат Иллинойс; подозреваемый находится под стражей.
Россияне обстреляли гражданские дома в Запорожье
Российские войска атаковали гражданские дома в Запорожье с помощью беспилотников, что привело к жертвам, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.
В Запорожье были слышны взрывы
В Запорожье, Украина, прогремели взрывы, что повлекло воздушную тревогу в городе и области, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации.
В США после обрушения моста нашли тела двух мертвых людей после обрушения моста
Два трупа, найденные после того, как в Балтиморе, США, обвалился мост, в который врезалось огромное контейнерное судно.
Пуэрто-Рико объявляет чрезвычайное положение в сфере здравоохранения
Пуэрто-Рико объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за значительного увеличения случаев заболевания лихорадкой денге - с начала года было зарегистрировано 549 случаев, что представляет угрозу для системы здравоохранения острова.
Россияне обстреляли ресторан в центре Харькова
Россияне обстреляли и разрушили ресторан в центре Харькова во время ночной атаки 28 марта, о жертвах не сообщается.