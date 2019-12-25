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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 13262 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

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WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киев  •  УНН

 • 29517 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Киберкомандования Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута против России. Об этом газета The Washington Post сообщила в среду со ссылкой на бывших и действующих американских должностных лиц, передает УНН.

По информации издания, американские военные занялись разработкой вариантов противодействия внешним угрозам, чтобы противостоять возможному вмешательству в выборы 2020 году в США. А целью такого противодействия, как отмечает издание, для Вашингтона могут стать представители российского руководства высокого уровня.

В Пентагоне и киберкомандовании эту информацию комментировать отказались, подчеркивает газета.

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В США благодаря расследованию спецпрокурора Роберт Мюллер было разоблачено вмешательства Россия в американский избирательный процесс в 2016 году.

Напомним, российская “фабрика-троллей” в соцсетях меняет стратегию по вмешательству в выборы.

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