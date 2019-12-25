WP: в США розробляють тактику інформаційної війни проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Кіберкомандування Збройних сил США розробляє тактику ведення інформаційної війни, яка може бути розгорнута проти Росії. Про це газета The Washington Post повідомила в середу з посиланням на колишніх і діючих американських посадових осіб, передає УНН.
За інформацією видання, американські військові зайнялися розробкою варіантів протидії зовнішнім загрозам, щоб протистояти можливому втручанню в вибори 2020 року в США. А метою такої протидії, як зазначає видання, для Вашингтона можуть стати представники російського керівництва високого рівня.
У Пентагоні і кіберкомандування цю інформацію коментувати відмовилися, підкреслює газета.
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В США завдяки розслідуванню спецпрокурора Роберт Мюллера було викрито втручання Росія в американський виборчий процес в 2016 році.
Нагадаємо, російська “фабрика-тролів” в соцмережах змінює стратегію із втручання у вибори.