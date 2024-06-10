WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"
Киев • УНН
Сеть АЗС WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн фонда Фонда Притулы "Невидимий щит" на обеспечение подразделений Национальной гвардии системами радиоэлектронной борьбы.
Масштабный сбор "Невидимий щит" от благотворительного фонда Сергея Притулы ставил целью обеспечить подразделения Национальной гвардии средствами радиоэлектронной борьбы. Сеть АЗК WOG присоединилась к инициативе сразу же после ее запуска, задонатив из собственной прибыли 2 000 000 грн, и призвала сообщество PRIDE поддержать важное дело.
Клиенты WOG активно донатили из накопленных в приложении PRIDE бонусов то количество, которое хотели направить на "Невидимий щит". Всего перевели почти 3,8 млн грн бонусами, а компания конвертировала их в гривны и перечислила благотворительному фонду Сергея Притулы.
""WOGОНЬ допомоги" - - бессрочный проект WOG на усиление Сил обороны. Наша задача-быть быстрыми и применять креативные подходы, чтобы максимально оперативно закрывать актуальные потребности защитников. Так, когда FPV-дроны еще не были мейнстримом, мы уже покупали их боевым подразделениям. Украинские БПЛА, такие как "АРЕС " - это комплексы с лучшими тактико-техническими характеристиками и отличная альтернатива хорошо известным Mavic. Именно их активно контрактует и передает в войско уже второй месяц наша компания. Сейчас сообщество WOG PRIDE так же среди первых присоединилось к проекту "Невидимий щит" от Фонда Притулы, чтобы обеспечить подразделения не отдельными системами радиоэлектронной борьбы, а многоуровневым РЕБом. Именно такие комплексные решения-залог сохранения жизней наших военных", – подчеркнул Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.
Вскоре все донаты превратятся в средства радиоэлектронной борьбы, которые будут защищать военных на нуле от российских дронов-камикадзе, плотность которых на фронте сегодня чрезвычайно высока.
"РЕБы по-прежнему являются одной из самых горячих потребностей. Благодаря партнерам план сбора перевыполнили и смогли начать контрактирование средств еще до завершения сбора. Всем спасибо, продолжаем подставлять плечо Силам обороны вместе с ответственными украинскими бизнесами!" - говорит Сергей Притула, основатель благотворительного фонда Сергея Притулы.
Донаты украинцев и бизнеса позволят создать "Невидимий щит" над пятью боевыми подразделениями Нацгвардии: 3 бригадой оперативного назначения "Спартан", 12 бригадой оперативного назначения "Азов", 13 бригадой оперативного назначения "Хартия", центром специального назначения "Омега", 32 отдельным батальоном.
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