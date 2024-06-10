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WOG та спільнота PRIDE задонатили майже 5,8 млн грн на РЕБ в межах збору Фонду Притули "Невидимий щит"

WOG та спільнота PRIDE задонатили майже 5,8 млн грн на РЕБ в межах збору Фонду Притули "Невидимий щит"

Київ • УНН

 • 116255 перегляди

Мережа АЗС WOG та спільнота PRIDE задонатили майже 5,8 млн грн фонду Фонду Притули "Невидимий щит" на забезпечення підрозділів Національної гвардії системами радіоелектронної боротьби.

Масштабний збір "Невидимий щит" від Благодійного фонду Сергія Притули ставив за мету забезпечити підрозділи Національної гвардії засобами радіоелектронної боротьби. Мережа АЗК WOG долучилася до ініціативи одразу ж після її запуску, задонативши з власного прибутку 2 000 000 грн, і закликала спільноту PRIDE підтримати важливу справу.

Клієнти WOG активно донатили із накопичених у застосунку PRIDE бонусів ту кількість, яку хотіли спрямувати на "Невидимий щит". Загалом переказали майже 3,8 млн грн бонусами, а компанія конвертувала їх у гривні та перерахувала Благодійному фонду Сергія Притули. 

""WOGОНЬ допомоги" - безстроковий проєкт WOG на посилення Сил оборони.  Наша задача - бути швидкими та застосовувати креативні підходи, щоб максимально оперативно закривати актуальні потреби захисників. Так, коли FPV-дрони ще не були мейнстрімом, ми вже купували їх бойовим підрозділам. Українські БПЛА, такі як "АРЕС" - це комплекси з кращими тактико-технічними характеристиками та чудова альтернатива добре відомим Mavic. Саме їх активно контрактує і передає у військо вже другий місяць наша компанія. Зараз спільнота WOG PRIDE так само серед перших долучилася до проєкту "Невидимий щит" від Фонду Притули, щоб забезпечити підрозділи не окремими системами радіоелектронної боротьби, а багаторівневим РЕБом. Саме такі комплексні рішення - запорука збереження життів наших військових", – наголосив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG. 

Невдовзі всі донати перетворяться у засоби радіоелектронної боротьби, які захищатимуть військових на нулі від російських дронів-камікадзе, щільність яких на фронті сьогодні надзвичайно висока.

"РЕБи продовжують бути однією з найгарячіших потреб. Завдяки партнерам план збору перевиконали і змогли почати контрактування засобів ще до завершення збору. Усім дякую, продовжуємо підставляти плече Силам оборони разом із відповідальними українськими бізнесами!" - каже Сергій Притула, засновник благодійного фонду Сергія Притули.

Донати українців та бізнесу дадуть змогу створити "Невидимий щит" над п`ятьма бойовими підрозділами Нацгвардії: 3 бригадою оперативного призначення "Спартан", 12 бригадою оперативного призначення "Азов", 13 бригадою оперативного призначення "Хартія", центром спеціального призначення "Омега", 32 окремим батальйоном. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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