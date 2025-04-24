WhatsApp вводит функцию защиты сообщений от пересылки

В WhatsApp появилась новая функция под названием "Расширенная конфиденциальность чата", которая позволяет пользователям защитить свои сообщения от пересылки другим пользователям. Об этом сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

В частности, пользователи смогут запрещать другим экспортировать историю чата и автоматически загружать фотографии и видео, отправленные в приложении.

Как сообщается, эта функция также не дает людям использовать сообщения для Meta AI, которые в настоящее время можно использовать для того, чтобы задавать вопросы в чате и генерировать изображения.

По умолчанию WhatsApp сохраняет фотографии и видео в чате в локальном хранилище вашего телефона. Также в мессенджере можно отправлять сообщения из одного чата в другой. С новой функцией это сделать невозможно.

Представитель WhatsApp Заде Альсава подтвердил The Verge, что эта функция по-прежнему не помешает людям делать скриншоты сообщений или вручную загружать медиафайлы из чатов. Однако WhatsApp заявляет, что это "первая версия" функции, и что компания планирует добавить больше защиты в будущем.

"Мы считаем, что эта функция лучше всего подходит для общения с группами, в которых вы можете не знать всех близко, но, тем не менее, являетесь чувствительными по своей природе", - говорится в объявлении WhatsApp.

Включить функцию можно в настройках, нажав на название вашего чата и выбрав "Расширенная конфиденциальность чата".

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