WhatsApp вводит функцию защиты сообщений от пересылки
Киев • УНН
В WhatsApp появилась новая функция "Расширенная конфиденциальность чата", запрещающая пересылку сообщений, экспорт истории и использование для Meta AI. Функция не блокирует скриншоты, но планируется расширение защиты.
В WhatsApp появилась новая функция под названием "Расширенная конфиденциальность чата", которая позволяет пользователям защитить свои сообщения от пересылки другим пользователям. Об этом сообщает The Verge, пишет УНН.
Детали
В частности, пользователи смогут запрещать другим экспортировать историю чата и автоматически загружать фотографии и видео, отправленные в приложении.
Как сообщается, эта функция также не дает людям использовать сообщения для Meta AI, которые в настоящее время можно использовать для того, чтобы задавать вопросы в чате и генерировать изображения.
По умолчанию WhatsApp сохраняет фотографии и видео в чате в локальном хранилище вашего телефона. Также в мессенджере можно отправлять сообщения из одного чата в другой. С новой функцией это сделать невозможно.
Представитель WhatsApp Заде Альсава подтвердил The Verge, что эта функция по-прежнему не помешает людям делать скриншоты сообщений или вручную загружать медиафайлы из чатов. Однако WhatsApp заявляет, что это "первая версия" функции, и что компания планирует добавить больше защиты в будущем.
"Мы считаем, что эта функция лучше всего подходит для общения с группами, в которых вы можете не знать всех близко, но, тем не менее, являетесь чувствительными по своей природе", - говорится в объявлении WhatsApp.
Включить функцию можно в настройках, нажав на название вашего чата и выбрав "Расширенная конфиденциальность чата".
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