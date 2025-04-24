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WhatsApp запроваджує функцію захисту повідомлень від пересилання

Київ • УНН

 • 812 перегляди

У WhatsApp з'явилася нова функція "Розширена конфіденційність чату", що забороняє пересилання повідомлень, експорт історії та використання для Meta AI. Функція не блокує скріншоти, але планується розширення захисту.

WhatsApp запроваджує функцію захисту повідомлень від пересилання

У WhatsApp зʼявилася нова функція під назвою "Розширена конфіденційність чату", яка дозволяє користувачам захистити свої повідомлення від пересилання іншим користувачам. Про це повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі 

Зокрема, користувачі зможуть забороняти іншим експортувати історію чату й автоматично завантажувати фотографії та відео, надіслані в застосунку.

Як повідомляється, ця функція також не дає людям використовувати повідомлення для Meta AI, які наразі можна використовувати для того, щоб ставити запитання в чаті та генерувати зображення.

За замовчуванням WhatsApp зберігає фотографії та відео в чаті в локальному сховищі вашого телефону. Також у месенджері можна надсилати повідомлення з одного чату в інший. З новою функцією це зробити неможливо. 

Представник WhatsApp Заде Альсава підтвердив The Verge, що ця функція, як і раніше, не заважатиме людям робити скріншоти повідомлень або вручну завантажувати медіафайли з чатів. Однак WhatsApp заявляє, що це "перша версія" функції, і що компанія планує додати більше захисту в майбутньому.

"Ми вважаємо, що ця функція найкраще підходить для спілкування з групами, в яких ви можете не знати всіх близько, але, тим не менш, є чутливими за своєю природою", - йдеться в оголошенні WhatsApp.

Увімкнути функцію можна в налаштуваннях, натиснувши на назву вашого чату і обравши "Розширена конфіденційність чату".

Meta посилює захист підлітків у Facebook та Messenger: нова функція08.04.25, 16:48 • 9069 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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