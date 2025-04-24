WhatsApp запроваджує функцію захисту повідомлень від пересилання

У WhatsApp зʼявилася нова функція під назвою "Розширена конфіденційність чату", яка дозволяє користувачам захистити свої повідомлення від пересилання іншим користувачам. Про це повідомляє The Verge, пише УНН.

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Зокрема, користувачі зможуть забороняти іншим експортувати історію чату й автоматично завантажувати фотографії та відео, надіслані в застосунку.

Як повідомляється, ця функція також не дає людям використовувати повідомлення для Meta AI, які наразі можна використовувати для того, щоб ставити запитання в чаті та генерувати зображення.

За замовчуванням WhatsApp зберігає фотографії та відео в чаті в локальному сховищі вашого телефону. Також у месенджері можна надсилати повідомлення з одного чату в інший. З новою функцією це зробити неможливо.

Представник WhatsApp Заде Альсава підтвердив The Verge, що ця функція, як і раніше, не заважатиме людям робити скріншоти повідомлень або вручну завантажувати медіафайли з чатів. Однак WhatsApp заявляє, що це "перша версія" функції, і що компанія планує додати більше захисту в майбутньому.

"Ми вважаємо, що ця функція найкраще підходить для спілкування з групами, в яких ви можете не знати всіх близько, але, тим не менш, є чутливими за своєю природою", - йдеться в оголошенні WhatsApp.

Увімкнути функцію можна в налаштуваннях, натиснувши на назву вашого чату і обравши "Розширена конфіденційність чату".

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