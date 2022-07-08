Взял в аренду 16 автомобилей и незаконно продал: пенсионер МВД приговорен к 9 годам лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Столичная прокуратура вынесла приговор организатору схемы незаконной продажи автомобилей. Пенсионер МВД, который взял в аренду 16 автомобилей и незаконно продал, приговорен к 9 годам лишения свободы, передает УНН.
Цитата
"... объявлен обвинительный приговор мужчине по факту незаконного завладения транспортными средствами и подлог документов (ч.ч. 2, 3 ст. 289, ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины)",- говорится в сообщении.
Детали
Согласно материалам следствия, организатор схемы (местный житель, пенсионер МВД) заключал с потерпевшими договоры аренды автомобилей и платил средства за первый месяц пользования транспортным средством. После этого арендованный автомобиль отгоняли в "отстойник", перебивали номера кузова и агрегатов и перепродажи, используя поддельные документы, или разбирали на запчасти.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили 16 фактов незаконного завладения транспортными средствами разных моделей. Потерпевшим нанесен ущерб на сумму около 1,4 млн гривен.
По результатам длительного судебного разбирательства Дарницкий районный суд Киева признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дополнение
Мужчине сообщили о подозрении в завладении имуществом и средствами волонтеров из Киева на общую сумму почти полмиллиона гривен.