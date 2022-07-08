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Взяв в оренду 16 автомобілів і незаконно продав: пенсіонера МВС засуджено до 9 років позбавлення волі

Взяв в оренду 16 автомобілів і незаконно продав: пенсіонера МВС засуджено до 9 років позбавлення волі

Київ • УНН

 • 102141 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Столична прокуратура винесла вирок організатору схеми незаконного продажу автомобілів. Пенсіонера МВС, який взяв в оренду 16 автомобілів і незаконно продав, засуджено до 9 років позбавлення волі, передає УНН.

Цитата

"... оголошено обвинувальний вирок чоловіку за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами та підроблення документів (ч.ч. 2, 3 ст. 289, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України)",- ідеться в повідомленні.

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, організатор схеми (місцевий мешканець, пенсіонер МВС), укладав з потерпілими договори оренди автомобілів та сплачував кошти за перший місяць користування транспортним засобом. Після цього орендований автомобіль відганяли у "відстійник", перебивали номери кузова та агрегатів й здійснювали перепродаж, використовуючи підроблені документи, або розбирали на запчастини.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили 16 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами різних моделей. Потерпілим завдано збитки на суму близько 1, 4 млн гривень.

За результатом тривалого судового розгляду Дарницький районний суд Києва визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнення 

Чоловіку повідомили про підозру у заволодінні майном та коштами волонтерів з Києва на загальну суму майже півмільйона гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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