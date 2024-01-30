Взрывы в Харькове: армия рф атакует баллистическим оружием из оккупированной части Луганской области

Оккупанты атакуют Харьков баллистическим оружием с оккупированной части Луганской области. Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, передает УНН.

"Враг ведет обстрел баллистическим оружием с оккупированной части Луганской области. Будьте осторожны - не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности!" - сообщил Мельник.

Он также призвал харьковчан ни в коем случае не покидать укрытия.

"Враг наносит удары!" - резюмировал Мельник.

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