В Харькове прогремела серия взрывов - городской голова

Госдума рф рассматривает возможность создания системы, которая будет контролировать активность детей в интернете - росСМИ

Российское правительство рассматривает предложение создать единую систему мониторинга интернет-активности детей. Система будет интегрирована в российские онлайн-сервисы и будет предоставлять родителям данные о том, как дети пользуются интернетом.