У Харкові пролунала серія вибухів - міський голова
Київ • УНН
Серія вибухів пролунала в Харкові. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку
Серію вибухів чули у Харкові. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"У Харкові чутно серію вибухів. Будьте обережні", - повідомив Терехов.
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У Повітряних силах оголосили про ракетну небезпеку у Харкові.
Вибух на Харківщині було чутно в центрі міста, якою саме ракетою били росіяни, поки невідомо - голова ОВА30.01.24, 16:11 • 65472 перегляди