Вибухи у Харкові: армія рф атакує балістичною зброєю з окупованої частини Луганської області
Київ • УНН
Окупанти обстрілюють Харків з балістичної зброї. Жителів міста залишатися в укриттях через небезпеку ворожих ударів.
Окупанти атакують Харків балістичною зброєю з окупованої частини Луганської області. Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, передає УНН.
"Ворог веде обстріл балістичною зброєю з окупованої частини Луганської області. Будьте обережні - не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки!" - повідомив Мельник.
Він також закликав харків’ян у жодному разі не покидати укриття.
"Ворог наносить удари!" - резюмував Мельник.
У Харкові пролунала серія вибухів - міський голова30.01.24, 16:18 • 29569 переглядiв