Вибухи у Харкові: армія рф атакує балістичною зброєю з окупованої частини Луганської області

Окупанти атакують Харків балістичною зброєю з окупованої частини Луганської області. Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, передає УНН.

"Ворог веде обстріл балістичною зброєю з окупованої частини Луганської області. Будьте обережні - не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки!" - повідомив Мельник.

Він також закликав харків’ян у жодному разі не покидати укриття.

"Ворог наносить удари!" - резюмував Мельник.

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