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28 березня, 18:00 • 130195 перегляди

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Вибухи у Харкові: армія рф атакує балістичною зброєю з окупованої частини Луганської області

Київ • УНН

 • 26576 перегляди

Окупанти обстрілюють Харків з балістичної зброї. Жителів міста залишатися в укриттях через небезпеку ворожих ударів.

Окупанти атакують Харків балістичною зброєю з окупованої частини Луганської області. Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, передає УНН.

"Ворог веде обстріл балістичною зброєю з окупованої частини Луганської області. Будьте обережні - не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки!" - повідомив Мельник. 

Він також закликав харків’ян у жодному разі не покидати укриття.

"Ворог наносить удари!" - резюмував Мельник.

У Харкові пролунала серія вибухів - міський голова30.01.24, 16:18 • 29569 переглядiв

Антоніна Туманова

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