Взрывы в белгороде: в рф заявили, что количество погибших увеличилось до 21 человека

губернатор белгородской области рф вячеслав гладков заявил, что количество погибших в городе возросло до 21 человека; повреждения обнаружили в 30 многоквартирных домах. В результате инцидента был поврежден по меньшей мере 51 автомобиль. Об этом передает УНН, со ссылкой на росСМИ.

Детали

Согласно обновленной информации, которую обнародовал канал руководителя Белгородской области, количество погибших в результате взрывов в городе увеличилось до 21 человека; среди них, как указывается - трое детей. Также известно, что 110 человек, в том числе 17 детей получили ранения различной степени тяжести.

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различные повреждения обнаружены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, 3 частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди них есть школа, лицей и детский сад. Установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля, - заявил Гладков.

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Напомним,

Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков заявил об обстреле центра белгорода и обвинил Вооруженные силы Украины.

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