Военные преступления россии против мирного населения: вс рф убили трех и ранила шестерых человек в Донецкой области
Киев • УНН
российские войска убили трех гражданских лиц и ранили шестерых в Донецкой области; власти начали расследование военных преступлений.
По данным Донецкой областной прокуратуры, российские оккупанты, ударив по Авдеевке, Селидово и населенному пункта Прогресс, Покровского района, - убили трех и ранили шесть человек. Начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, передает УНН.
Армия рф убила трех и ранила шестерых людей в Донецкой области - начато расследование
Детали
По данным следствия, 30 декабря 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по г. Авдеевка. Указывается, что средство поражения попало в огород неподалеку от частного домовладения, - получив осколочные раны, в собственном дворе погибла 76-летняя женщина.
Вскоре российские войска обстреляли г. Селидово. Согласно информации следствия, вероятно использовалась ракета "Искандер-М". В результате, от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погибла местная жительница 60 лет, а ее 36-летний сын получил ранения и сейчас находится в больнице.
В результате обстрела вс рф, кроме вышеупомянутых фактов, получили травмы двое мужчин 25-ти и 31 года и женщина 65 лет, а также две женщины 68 и 76 лет.
Указывается также о фактах повреждения 38 частных домовладений и линии электропередач.
Всем пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь, четверо из них госпитализированы в хирургическое отделение. - информирует ведомство.
Также отмечается, что под огнем российской армии оказалось и с. Прогресс Покровского района. Там погибла женщина 73 лет, которая на момент атаки находилась дома.
Дополнение
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений рф против мирного населения региона.
При процессуальном руководства Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним,
В результате ракетного удара российской армии по городу Селидово, Покровского района, Донецкой области - 1 человек погиб и 6 местных жителей пострадали.
Военные преступления россии против мирного населения: вс рф убили трех и ранила шестерых человек в Донецкой области
российские войска убили трех гражданских лиц и ранили шестерых в Донецкой области; власти начали расследование военных преступлений.
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