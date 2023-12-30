Военные преступления россии против мирного населения: вс рф убили трех и ранила шестерых человек в Донецкой области

По данным Донецкой областной прокуратуры, российские оккупанты, ударив по Авдеевке, Селидово и населенному пункта Прогресс, Покровского района, - убили трех и ранили шесть человек. Начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, передает УНН.

Армия рф убила трех и ранила шестерых людей в Донецкой области - начато расследование - сообщает телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, 30 декабря 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по г. Авдеевка. Указывается, что средство поражения попало в огород неподалеку от частного домовладения, - получив осколочные раны, в собственном дворе погибла 76-летняя женщина.

Вскоре российские войска обстреляли г. Селидово. Согласно информации следствия, вероятно использовалась ракета "Искандер-М". В результате, от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погибла местная жительница 60 лет, а ее 36-летний сын получил ранения и сейчас находится в больнице.

В результате обстрела вс рф, кроме вышеупомянутых фактов, получили травмы двое мужчин 25-ти и 31 года и женщина 65 лет, а также две женщины 68 и 76 лет.

Указывается также о фактах повреждения 38 частных домовладений и линии электропередач.

Всем пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь, четверо из них госпитализированы в хирургическое отделение. - информирует ведомство.

Также отмечается, что под огнем российской армии оказалось и с. Прогресс Покровского района. Там погибла женщина 73 лет, которая на момент атаки находилась дома.

Дополнение

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений рф против мирного населения региона.

При процессуальном руководства Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

В результате ракетного удара российской армии по городу Селидово, Покровского района, Донецкой области - 1 человек погиб и 6 местных жителей пострадали.