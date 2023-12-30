Массированный обстрел Киева: количество жертв возросло до 17
Количество жертв обстрела Киева 29 декабря возросло до 17 человек, поисковые работы продолжаются.
В ряде областей объявлена воздушная тревога: оккупанты направили шахеты
В Украине объявлена воздушная тревога, поскольку БПЛА угрожают многим регионам; Киев также находится под ракетной угрозой.
В Польше не нашли следов российской ракеты, которая накануне залетела в воздушное пространство страны
Польские военные не нашли следов российской ракеты, которая, как сообщалось, вошла в воздушное пространство во время атаки на Украину. Сейчас поисковая операция завершена.
Количество пострадавших от российского удара в Харькове возросло до 21 человека
российский обстрел центра Харькова привел к ранению 21 мирного жителя, в том числе детей, и повреждению инфраструктуры.
Во время итоговой ставки Зеленский заслушал доклад главкома и разведок: определено, что 2024 год станет временем важных решений
Зеленскому рассказали о плане действий на 2024 год и необходимости Украины влиять на важные будущие решения.
Житель Киева спас автомобили от пожара во время ракетной атаки: смелый поступок был отмечен полицией
Во время ракетного обстрела в Киеве местный житель спас от пожара соседние автомобили, отъехав на горящем транспортном средстве, чем заслужил признание и награды от полиции.
В результате ракетного обстрела оккупантов повреждены три медучреждения в Харькове
Три медицинских учреждения Харькова были повреждены в результате ракетного обстрела; никто из персонала/пациентов не пострадал, но еще 9 человек госпитализированы.
Пограничники придерживаются законодательства и правил пропуска лиц через границу, изменений не было - Демченко
Государственная пограничная служба подтверждает отсутствие изменений в правилах пересечения границы; проверки документов продолжаются на фоне случаев выявления поддельных документов и несоответствия цели поездки.
На Киевщине работает ПВО - ОВА
На Киевщине работает противовоздушная оборона по вражеским БПЛА; жителей призывают оставаться в укрытиях.
В Воздушных силах прокомментировали вероятность атак рф на Новый год
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат предполагает, что россия может иметь планы атак на Новый год, призывая к постоянной бдительности; Воздушные силы остаются в состоянии боевой готовности.