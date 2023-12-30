Массированный обстрел Киева: количество жертв возросло до 17

В Киеве возросло количество погибших в результате российской ракетной атаки на столицу 29 декабря. Согласно информации начальника Киевской городской военной администрации (КГВА), - уже известно о 17 жертвах, передает УНН.

Спасатели обнаружили еще одного погибшего. Семнадцать. Уже семнадцать жизней мирных жителей забрал ракетный удар российских нелюдей. Большая трагедия для города. - проинформировал начальник КГВА Сергей Попко.

Он также подтвердил, что поисковая операция еще продолжается.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что в результате массированной атаки россиян 32 человека пострадали. Сейчас 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы.

Количество пострадавших от российского удара в Харькове возросло до 21 человека