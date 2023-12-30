Количество пострадавших от российского удара в Харькове возросло до 21 человека

В Харькове количество раненых мирных жителей в результате обстрела города российской армией увеличилось - сейчас известно о 21 человеке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм канал Харьковской прокуратуры.

По состоянию на сейчас количество пострадавших увеличилось до 21 человека. - информирует ведомство.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть дети и иностранец.

Напомним,

Оккупанты ударили по центральной части города Харьков. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта.

В результате ракетного обстрела оккупантов повреждены три медучреждения в Харькове