В результате ракетного обстрела оккупантов повреждены три медучреждения в Харькове

По информации Министерства здравоохранения Украины, ни один из пациентов медучреждений и медперсонал больниц не пострадал. Но в целом, в результате атаки, пострадали по меньшей мере 9 человек - им оказывается необходимая медицинская помощь, передает УНН.

Атака на медицинскую инфраструктуру продолжается. В результате обстрела российскими ракетами пострадали здания трех медучреждений в Харькове. Предварительно, ни один из пациентов медучреждений и медперсонал больниц не пострадал - говорится в сообщении.

Указывается, что в целом в результате атаки пострадали по меньшей мере 9 человек, - все они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним,

российские войска в субботу вечером нанесли более шести ударов по Харькову, в частности ударили по центру города.

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